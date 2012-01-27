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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

حجت الاسلام ملکی:

این تحریم ها برای ملت و کشور ایران حرف و خبر تازه ای نیست

این تحریم ها برای ملت و کشور ایران حرف و خبر تازه ای نیست

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: امام جمعه قصرشیرین گفت: این تحریم ها برای ملت و کشور ایران، حرف و خبر تازه ای نیست و دشمنان از اول انقلاب تاکنون توطئه های بسیاری برای این ملت طرح ریزی کرده اند ولی همگی آنها محکوم به شکست بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی در خطبه های این هفته نماز جمعه قصرشیرین گفت: ملت ایران همیشه ثابت کرده است که هیچگاه تسلیم زورگویی های مستکبران و بدخواهان نخواهد شد و همچنان در کنار رهبر انقلاب یکایک  توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: متاسفانه اتحادیه اروپا نتوانست در مقابل کشورهای زیادخواهی همانند آمریکا و اسرائیل تاب تحمل بیاورد و برای تحریم یکطرفه ایران، دور میزه مذاکره ای خفت بار جمع شده اند.

خطیب جمعه قصرشیرین افزود: البته این تحریم ها برای ملت و کشور ایران، حرف و خبر تازه ای نیست، و دشمنان از اول انقلاب تا کنون توطئه های بسیاری برای این ملت طرح ریزی کرده اند،ولی همگی آنها محکوم به شکست بوده اند.

حجت الاسلام ملکی گفت: چرا این کشورها باید به دنبال مطامع نامشروع و به نوعی غلام حلقه به گوش آمریکا و اسرائیل شوند و این تکیه گاهی که این کشورها به آنها اتکا کرده اند، کوه نیست، بلکه تپه خاکی است که با کمترین تغییری به گرد و غبار مبدل خواهد شد.

وی افزود: این کشورها باید بدانند وعده پروردگار حق است و ظلم ظالمان نابود شدنی است و آنها روزی که زمان آن دور هم نخواهد بود، از بین می روند.

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: این ظالمان روزی می رسد که همانند عبرتهای گذشته تاریخ یعنی فرعونیان و نمرودها، به اذن پروردگار از بین خواهند رفت.

ملکی با اشاره به اراده محکم و پولادین ملت ایران در مقابل تمام ترفندهای دشمنان، گفت: این کشورها باید بدانند که ملت ایران در بدو پیروزی انقلاب با وجود بسیاری از تحریمها و کاستی ها، بازهم در جنگ تحمیلی شما را به خاک ذلت کشید

امام جمعه قصرشیرین در پایان افزود: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و باید این جشنها را به بهترین نحو ممکن در کشور انجام دهیم، زیرا دهه فجر امسال به سالهای گذشته بسیار متفاوت است.
 

کد مطلب 1518224

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