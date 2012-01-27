به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی در خطبه های این هفته نماز جمعه قصرشیرین گفت: ملت ایران همیشه ثابت کرده است که هیچگاه تسلیم زورگویی های مستکبران و بدخواهان نخواهد شد و همچنان در کنار رهبر انقلاب یکایک توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: متاسفانه اتحادیه اروپا نتوانست در مقابل کشورهای زیادخواهی همانند آمریکا و اسرائیل تاب تحمل بیاورد و برای تحریم یکطرفه ایران، دور میزه مذاکره ای خفت بار جمع شده اند.

خطیب جمعه قصرشیرین افزود: البته این تحریم ها برای ملت و کشور ایران، حرف و خبر تازه ای نیست، و دشمنان از اول انقلاب تا کنون توطئه های بسیاری برای این ملت طرح ریزی کرده اند،ولی همگی آنها محکوم به شکست بوده اند.

حجت الاسلام ملکی گفت: چرا این کشورها باید به دنبال مطامع نامشروع و به نوعی غلام حلقه به گوش آمریکا و اسرائیل شوند و این تکیه گاهی که این کشورها به آنها اتکا کرده اند، کوه نیست، بلکه تپه خاکی است که با کمترین تغییری به گرد و غبار مبدل خواهد شد.

وی افزود: این کشورها باید بدانند وعده پروردگار حق است و ظلم ظالمان نابود شدنی است و آنها روزی که زمان آن دور هم نخواهد بود، از بین می روند.

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: این ظالمان روزی می رسد که همانند عبرتهای گذشته تاریخ یعنی فرعونیان و نمرودها، به اذن پروردگار از بین خواهند رفت.

ملکی با اشاره به اراده محکم و پولادین ملت ایران در مقابل تمام ترفندهای دشمنان، گفت: این کشورها باید بدانند که ملت ایران در بدو پیروزی انقلاب با وجود بسیاری از تحریمها و کاستی ها، بازهم در جنگ تحمیلی شما را به خاک ذلت کشید

امام جمعه قصرشیرین در پایان افزود: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و باید این جشنها را به بهترین نحو ممکن در کشور انجام دهیم، زیرا دهه فجر امسال به سالهای گذشته بسیار متفاوت است.

