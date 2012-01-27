نسرین پیرسمساری در این باره به خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف تحکیم بنیان خانواده برای زوج های جوانی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته و حداقل یکی از آنها در ارگان های دولتی شاغل می باشند، اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در مرحله اول 200 زوج از 10 سازمان و اداره دولتی برای شرکت رایگان در این طرح دعوت و کلاس های آنها از امروز شروع می شود.

مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان شرقی یادآورشد: افراد شرکت کننده در این طرح 32 ساعت آموزشی با حضور استادان در زمینه های روانشناسی، پزشکی و احکام را سپری می کنند.

پیرسمساری گفت: کلاس ها بسته به موضوع هم به صورت مجزا برای خانم ها و آقایان و هم ویژه زوج ها برگزار می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش آمار طلاق و شکست ازدواج ها به ویژه در پنج سال اول زندگی، این طرح به صورت ملی به پیشنهاد مرکز امور خانواده و بانوان ریاست جمهوری و با هدف افزایش آگاهی زوج ها در خصوص نحوه تحکیم بنیان خانواده ها برگزار می شود.