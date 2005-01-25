اعتراف ارتش آمريكا: زندانيان گوانتانامو براي خودكشي تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سخنگوي فرماندهي مركزي ارتش آمريكا كه مقرش درميامي (فلوريدا درجنوب شرق ) است روزگذشته گفت: اسيران داخل زندان گوانتانامو تلاش مي كنند تا دراردوگاه خود دست به شورش بزنند .

ژنرال جيم مارشال بدون اشاره به دلايل احتمالي خودكشي وافزايش فشارهاي رواني عليه زندانيان كه مدتهاست به فراموشي سپرده شده اند وحتي سازمانهاي بين المللي مسئول نيزدراين زمينه دست به كمترين اقدامي نمي زنند، دراين زمينه فقط به اقدامات احتمالي ونه انگيزه هاي زندانيان اشاره كردو افزود: اين گونه تلاش هاي اسيران درزندان گوانتاناموبا هدف خودكشي ازطريق دارزدن ويا خفه كردن صورت مي گيرد.

وي ادامه داد: 23 اسير در فاصله زماني 18 تا 26 آگوست 2003 تلاش مي كردند به خودشان آسيب برسانند و10 تن ديگر از اين اسيران در 22 آگوست دست به خود آزاري زدند.

اين ژنرال ارتش آمريكا همچنين گفت:دوتن اززندانيان تلاش كردند تا دست به خودكشي بزنند اما آنها درتلاش خود براي خودكشي درزندان گوانتاناموناكام ماندند.

آمريكا درحال حاضرهم اكنون حدود 550 نفرازبيست كشورمختلف جهان را به بهانه دست داشتن درعمليات تروريستي و ارتباط با گروه القاعده بويژه گروه طالبان دراين زندان نگهداري مي كند.

شايان ذكراست به گفته بسياري ازافراد مطلع اززندان گوانتانامووديگرزندانهاي آمريكا،بازداشت شدگان دراين زندان نه تنها مورد انواع شكنجه قرارمي گيرند بلكه بدترين نوع وضعيت آنان اين است كه هيچ يك ازسرنوشت خود اطلاع ندارند.

به نظرمي رسد آمريكا قصد دارد اين افراد را درحالت تعليق نگه دارد واين حالت تا جايي شرايط را براي آنان تنگ مي كند كه خيلي از افراد مرگ را بسيار شيرين تر از شكنجه و آزار و اذيت مي دانند.

بعضي از افرادي كه به گوانتانامو برده شدند كساني بودند كه از سوي مردان نظامي درافغانستان ربوده شدند. اين يك جنايت جنگي اثبات شده است. تنها گناه اين افراد اين بود كه از ارائه برخي اطلاعات به ارتش آمريكا خودداري كرده بودند. ديگر افراد نيز كساني بودند كه در خاك پاكستان توسط نيروهاي پاكستاني ربوده شده بودند. اين افراد به كشورهاي خود بازگردانده نشدند و حتي هيچ اطلاعي نيز به خانواده هاي آنان داده نشد.