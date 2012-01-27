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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

در دهه فجر/

خط 400 کیلوولت نیروگاه سد "گتوند" به بهره برداری می رسد

خط 400 کیلوولت نیروگاه سد "گتوند" به بهره برداری می رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: خط 400 کیلو ولت دو مداره نیروگاه سد گتوند - شوشتر دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجرای این طرح، 159 میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی هزینه شده و با 100 درصد پیشرفت آماده بهره برداری است.

با احداث این خط و اتصال آن به پست شوشتر، امکان انتقال انرژی تولیدی نیروگاه به دو ایستگاه اصلی شوشتر و ایستگاه 400 کیلو ولت شمال خوزستان فراهم می شود.

این خط به طول 30 کیلومتر حاوی فیبر نوری است و از طریق این فیبر امکان استفاده بهینه از ارتباطات مهیا شده و نیروگاه سد گتوند به شبکه فیبر نوری وزارت نیرو متصل می شود.

بهره برداری از این خط باعث پایداری شبکه ولتاژ و افزایش انتقال و تامین انرژی ایستگاه های 132 کیلو ولت شمال و شمال غرب استان خوزستان می شود.

این خط برق باعث تامین برق مصرفی بخشهای صنعتی، خانگی و رونق کشاورزی، دامداری و مراکز صنعتی شهرهای شوشتر، دزفول و دیگر بخشها می شود.
 
 

 
کد مطلب 1518234

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