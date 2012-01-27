خط 400 کیلوولت نیروگاه سد "گتوند" به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجرای این طرح، 159 میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی هزینه شده و با 100 درصد پیشرفت آماده بهره برداری است.

با احداث این خط و اتصال آن به پست شوشتر، امکان انتقال انرژی تولیدی نیروگاه به دو ایستگاه اصلی شوشتر و ایستگاه 400 کیلو ولت شمال خوزستان فراهم می شود.



این خط به طول 30 کیلومتر حاوی فیبر نوری است و از طریق این فیبر امکان استفاده بهینه از ارتباطات مهیا شده و نیروگاه سد گتوند به شبکه فیبر نوری وزارت نیرو متصل می شود.



بهره برداری از این خط باعث پایداری شبکه ولتاژ و افزایش انتقال و تامین انرژی ایستگاه های 132 کیلو ولت شمال و شمال غرب استان خوزستان می شود.



این خط برق باعث تامین برق مصرفی بخشهای صنعتی، خانگی و رونق کشاورزی، دامداری و مراکز صنعتی شهرهای شوشتر، دزفول و دیگر بخشها می شود.





