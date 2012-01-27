انتخابات آزمون بزرگ الهی برای مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله باریک بین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجد‌النبی برگزار شد دهه فجر را دهه افتخار و عزت میهن اسلامی دانست و گفت: در این ایام تاریخی استقلال، عظمت و اقتدار ایران اسلامی به جهانیان ثابت شد و اراده الهی با همت مردم متجلی شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: در این ایام امام راحل(ره) با ورود به میهن اسلامی پیروزی انقلاب را محقق کرد که امروز الگوی جهنم اسلامی شده است.

آیت‌الله باریک بین یادآورشد: ‌پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در تاریخ ماندگار شده و ارمغان آن بیداری جهان اسلام و مردم منطقه شده است.

خطیب جمعه قزوین با تاکید بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب حاصل خون شهداست و همه وظیفه داریم با حفظ هوشیاری و بصیرت از ارزش‌های انقلاب دفاع کرده و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

انتخابات آزمونی الهی

آیت‌الله باریک بین با اشاره به فرارسیدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: داوطلبان و هواداران‌ آنها باید با رعایت اخلاق اسلامی از تهمت زدن و تخریب رقیبان خودداری کنند و تنها با معرفی و بیان توانمندی‌های خود وارد میدان شوند.

وی از وجود فضای رقابتی در استان اظهار رضایت کرد و گفت: خوشبختانه در این دوره نیز افراد زیادی برای داوطلبی اعلام آمادگی کردند و حضور افراد روحانی و غیرروحانی این امکان را برای عموم مردم فراهم کرده است تا با اطلاعات کافی افراد مورد نظر خود را که دارای شایستگی و تجربه بالاتری هستند برای ورود به مجلس انتخاب کند.

خطیب جمعه قزوین افزود: دشمنان با ایجاد ناامیدی و ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند از حضور حداکثری مردم در این دوره از انتخابات جلوگیری کنند اما مردم آگاه کشور با هوشیاری خود این توطئه را نیز نقش برآب خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: در نظام اسلامی مجلس از جایگاه خاصی برخوردار است و در شرایط کنونی انتخابات به منزله یک آزمون الهی است که امیدواریم با مشارکت گسترده مردم همه از این امتحان سربلند خارج شویم.

وی در خصوص آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) و سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) نیز مطالبی بیان کرد.