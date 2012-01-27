کشورهای اروپایی از تحریمها خسارت می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به شخصیت والای امام خمینی در تصمیم گیری ها، گفت: مرحوم امام خمینی (ره) تمام شئونات و حرکات و تصمیم گیری خود را چه در مسایل سیاسی و چه در دیگر مسایل را با دستورات و اصول اسلامی مطابقت می داد.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: بر همین اساس است که مقام معظم رهبری بارها، فرموده اند که امام خمینی (ره) مظهر اخلاص بوده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت قرآن در زندگی یک مسلمان، افزود: عمل به قرآن کریم و خالص شدن امام خمینی (ره) برای خداوند سبحان رمز پیروزی انقلاب اسلامی است.

آیت الله علما با اشاره به بیداری اسلامی در سراسر جهان گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی و وجود رهبر حکیم انقلاب، شاهد رسوخ موج اسلام خواهی و آزادیخواهی در دنیا و حتی کشورهای اروپایی و آمریکا هستیم.

خطیب جمعه کرمانشاه تاکید کرد: تحریم هایی که کشورهای غربی و آمریکا از آنها دهم می زند، هیچ تاثیری بر اراده پولادین این ملت ندارد، و بی شک این تحریمها تنها منجر به شکوفایی و خودکفایی بیشتر ایران می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: این تحریمها خبر تازه ای برای ملت و دولت ایران نیست و ابتدای انقلاب این تهدیدها و هشدارها وجود داشته است و خواهد داشت، ولی ملت ایران هوشیارتر از گذشته در مقابل زیادخواهان عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه این تحریمها خود نوعی فرصت برای ملت ایران محسوب می شوند، گفت: این تحریمها نه تنها خسارت و زیانی برای ملت ایران در پی ندارد، بلکه اولین و مهمترین طرفی که متحمل خسارت سنگین می شوند، کشورهای اروپایی هستند که به غلام حلقه به گوش آمریکل تبدیل شده اند.

آیت الله علما افزود: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و باید این دهه را دهه افتخار و سربلندی برای این ملت آزاده عنوان کنیم.

وی در پایان با اشاره به 12 بهمن ماه و تقارن این روز با شهادت امام حسن عسگری (ع) گفت: سالروز شهادت این امام همام را به فرزند بزرگوارش، حضرت امام زمان (عج)، رهبر فرزانه انقلاب و ملت ولایی ایران تسلیت عرض می‌کنم.