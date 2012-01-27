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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

دوره روانشناسی ورزشی در قم برگزار شد

دوره روانشناسی ورزشی در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی روانشناسی ورزشی به همت اداره کل ورزش و جوانان با همکاری هیئت هندبال استان در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی به مدت یک روز از ساعت 8 صبح جمعه در قم آغاز شده است و به کسانی که در این دوره آموزشی حضور دارند، از سوی واحد تحقیقات، برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم مدرک اعطا می‌شود.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی امروز با حضور دکتر خبیری مدرس فیفا و یکی از اعضای بلندپایه سابق فدراسیون فوتبال کشورمان در سالن ورزشی مریم قم در این دوره آموزشی شرکت کرده و از تجارب و دانش وی به خوبی بهره بردند.

واحد تحقیقات، برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حالی این دوره را برگزار کرد که به نظر می‌رسد ورزش استان قم امروزه در مسیر پیشرفت قرار دارد اما برای تسریع در زمینه رشد و پیشرفت، نیازمند افزایش دانش روز در رشته‌های مختلف ورزشی است و برای همین منظور تلاش شده است با برگزاری دوره‌های آموزشی، این بخش از نیاز  ورزش استان را تامین شود.

علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی نظیر رواشناسی ورزشی و پیش از آن که نخستین دوره کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی و طراحی تمرین در ورزش برگزار شد، برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری در دو بخش تئوری و عملی نیز در سال‌های اخیر به صورت کاملا جدی در دستور کار این گروه قرار داشته است و قطعا در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

از سوی دیگر با توجه به رشد و پیشرفت ورزش در قم، دوره‌های آموزشی تئوری و عملی و نیز توجیهی در بخش‌های داوری و مربیگری در تمامی رشته‌های ورزشی در هر دو بخش مردان و بانوان در سال گذشته به شکل گسترده‌ای صورت گرفت و امسال نیز این دوره‌ها با اولویت رشته‌هایی که واحد تحقیقات، برنامه ریزی و آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم موفق به برپایی دوره برای آنها نشده‌، برگزار می‌شود.

با پیشرفت علوم ورزشی در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف، موضوع آموزش امروزه یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر ورزشکاران، مربی، سرپرست، مربی و در مجموع تمامی کسانی است که به نوعی با ورزش ارتباط دارند و در واقع تیم یا فرد موفق در ورزش کسی است که علمی به ورزش بپردازد.

در نهایت اینکه گام‌های بسیار خوبی در این راستا در ورزش قم برداشته شده است و به نظر می رسد ورزش  و ورزشکاران قم در آینده‌ای نزدیک با بهره‌گیری از علم روز ورزش، در میادین مختلف به موفقیت‌های بزرگ دست خواهند یافت.
 

کد مطلب 1518240

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