نفت ایران جایگزینی ندارد/ شکست تحریم های غرب علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه سمنان که با حضور پرشور مردم برگزار شد، افزود: بازنده اصلی تحریم های ایران خود غرب است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران از این تحریم ها متضرر نمی شود، اظهار داشت: تحریم نفتی اتحادیه اروپا برای ایران چیز تازه ای نیست و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در معرض تحریم بوده ایم.

شاهچراغی گفت: ایران با توجه به همین تحریم ها به دانش هسته ای دست پیدا کرد.

امام جمعه سمنان با تاکید بر اینکه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نمی توانند نفت اروپا را تامین کنند گفت: تحریم نفت ایران به ضرر خود غرب خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد تا روزی وابستگی اقتصاد ایران به نفت قطع شود تا بتوانیم نفت را ذخیره کرده و کشور را بدون نفت اداره نماییم.

شاهچراغی همچنین به سالروز ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به مهین اسلامی اشاره کرد و افزود: طلوع انقلاب اسلامی نعمتی الهی بود.

وی بر حضور فعال مردم در آئین های بزرگداشت دهه فجر تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه های دهه فجر باید با شادی و خوشحالی اسلامی همراه باشد و مردم نیز در آن حضوری فعال داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به سفر دور چهارم دولت به استان نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان نماینده رهبری و خبرگان مردم از همه اقشار مردم می خواهم همچون گذشته استقبالی در خور شان هیئت دولت داشته باشند.

شاهچراغی با اشاره به رد صلاحیت شدن برخی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بین مردم خوشنام هستند، اظهار داشت: شورای نگهبان از لغزش های جزئی با سعه صدر برخورد کند.

وی در پایان از نامزدهایی که رد صلاحیت شدند نیز خواست از جوسازی و فضا سازی علیه نظام و شورای نگهبان جلوگیری و از مراحل قانونی وارد شده و از خود دفاع کنند.