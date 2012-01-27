جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی که در راستای انجام طرح زمستانه در قم انجام می‌شود بیان کرد: برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری ویژه‌ای توسط شهرداری قم در اجرای طرح زمستانی انجام می‌شود.



وی گفت: اقدام‌های سخت افزاری ویژه‌ شهرداری قم در قالب طرح زمستانه، با اجرای مانورهای ویژه و بازدید مستمر از تجهیزات و ماشین آلات جهت آمادگی آنها انجام می‌شود.



معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: برنامه‌های نرم افزاری ویژه‌ای نیز توسط شهرداری با هدف ارتقای سطح آگاهی و علمی مسئولان، کارشناسان خدمات شهری مناطق و شهروندان گرامی به اجرا گذاشته می‌شود.



وی افزود: تعدادی از این طرح‌های نرم افزاری شامل برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و برپایی دوره فشرده مدیریت بحران است.