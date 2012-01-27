دوره داوری تکواندو با حضور داوران هفت استان در قم آغاز شد

علی افکاری در حاشیه برگزاری دوره داوری این رشته ورزشی در قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بدین ترتیب دوره داوری رشته تکواندو در سطح درجه دو از امروز حمعه با شرکت داوران تکواندو استان قم و چند استان دیگر کشور در دو بخش تئوری و عملی با حضور مدرس داوری این رشته آغاز شده و تا شنبه ادامه خواهد داشت.



وی افزود: دوره داوری درجه دو تکواندو در شهر مقدس قم در حالی تا هشتم بهمن ماه به طول خواهد انجامید و در این دوره داوران مرد و زن تکواندو از استان‌های قم، سمنان، مازندران، تهران، زنجان، خراسان شمالی و ‌گلستان حضور یافته اند.



افکاری اضافه کرد: تعداد 14 نفر از داوران شرکت کننده در این دوره آقایان‌ هستند و نزدیک به 16 نفر شرکت کنندگان را داوران بخش بانوان تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه از این تعداد شش داور مرد و هفت داور زن هم از هیئت تکواندو استان قم شرکت دارند.



رئیس هیئت تکواندو قم با اشاره به استقبال مربیان تکواندو از قم و استان های همجوار، ابراز داشت: برنامه های تئوری این دوره در مجموعه ورزشی تختی قم و برنامه های عملی در سالن ورزشی شهید زین الدین منطقه نوبهار قم به انجام می رسد.



وی با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی به تدریس اصول و مبانی داوری و قوانین جدید قضاوت رشته ورزشی پرطرفدار تکواندو در مسابقات پرداخته می‌شود، ادامه داد: این دوره داوری درجه دو یکی از مهمترین برنامه های آموزشی هیئت تکواندو به شمار می رود.



افکاری با اشاره به اینکه این هیئت برنامه و طرح‌های متنوعی را در چند سال اخیر در راستای گسترش دانش و علم روز رشته تکواندو در استان اجرا کرده است، اضافه کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح استان و برای داوران و مربیان و همچنین ورزشکاران هیئت تکواندو بسیار مفید و موثر بوده است.



رئیس هیئت تکواندو قم با تاکید بر ضرورت آشنایی ورزشکاران و مربیان و داوران این هیئت با دانش روز تکواندو تصریح کرد: قم در تکواندو جزو استان های موفق کشور است و ما در سال های اخیر شاهد رشد و پیشرفت این رشته در بین بانوان و آقایان بوده ایم.



وی بیان کرد: از رشد و موفقیت تکواندو در سطح استان قم همین بس که به حضور تیم های مردان و بانوان قم در مسابقات لیگ های رده های سنی مختلف تکواندو کشور در سال های اخیر اشاره کنیم و موفقیت هایی که از این تکواندوکاران در رقابت های قهرمانی کشور به دست آمده است.