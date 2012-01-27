تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی ضروری است/ انتخابات فصل حضور مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: وقتی کشورهای اروپایی با اتحاد با هم اتحادیه اروپا را تشکیل دادند چرا مسلمانان نمی توانند چنین کنند تا به موقع از منافع مشترک خود در مقابل دیگر اتحادیه ها و دیگر قدرتها دفاع کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر اینکه، مسلمانان دارای یک هدف، یک دین و مذهب هستند و پیامبر یگانه ای دارند، گفت: ایجاد تفرقه بین مسلمانان و به راه انداختن موضوع شیعه و سنی و ایجاد تفرقه بین این دو هدف و برنامه دشمن است که تنها با هوشیاری دولت ها و ملت های مسلمان می توانند خنثی شود.

هفته وحدت دستاورد انقلاب و امام

وی در ادامه با اشاره به نزدیکی میلاد پیامبر اکرم و آغاز هفته وحدت گفت: برقراری این هفته یکی از دستاوردهای امام راحل به برکت انقلاب اسلامی است که البته نشان از هوشیاری ایشان در ایجاد وحدت بین شیعه وسنی برای پیشبرد اهداف مشترکشان است.

امام جمعه اراک، با بیان اینکه، ترور، اختلاف و جدایی بین شیعه و سنی خواست دشمنان اسلام و مسلمانان است گفت: اتحاد و وحدت ضروری ترین اولویت مسلمانان است.

اقتدار؛ حاصل 32 سال حیات انقلاب اسلامی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه خطبه های نماز جمعه این هفته اراک، با اشاره به قرار گرفتن در آستانه انتخابات گفت: دهه فجر سالگرد پیروزی انقلابی است که آرزوی امت اسلامی بوده است و برای تحقق آن هزاران شهید داده شد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب باید به بهترین و باشکوهترین شکل برگزار شود گفت: تلاقی این دهه با هفته وحدت و میلاد امام صادق نشان از برکت انفجار نور است.

وی اقتدار و توانمندی علمی را حاصل 32 سال حیات انقلاب اسلامی دانست و گفت: اکنون جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرفته دنیاست و یکی از دلایل مخالفت ها و تحریم های دشمن همین توان علمی است که خار چشم دشمنان شده است.

انقلاب اسلامی الگوی کشورهای منطقه و بیداری اسلامی

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه خطبه ها بیداری اسلامی منطقه را حاصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: آنچه در منطقه به وقوع پیوست حاصل انقلاب اسلامی است که بعد از سالها سرمشق ملت های مسلمان شده است که با هوشیاری آنان به ثمر خواهد نشست.

وی به پیروزی ملت مصر در انقلاب اسلامی خود همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره به کرد و گفت: در دهه فجر طاغوت ایران به واسطه بصیرت و بیداری ملت سرنگون شد و امروز شاهد این هستیم که طاغوت کشورهای تونس، مصر، یمن و لیبی نیز با بیداری مسلمانان این کشورها و با الگوگیری از ملت ایران سرنگون شده است.

امام جمعه اراک با اشاره به اقتدار روز‌افزون ایران اسلامی اظهار کرد: حضور همیشه در صحنه مردم روز به روز بر اقتدار ایران افزوده و این موجب شده است که با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب مردم همچنان آماده دفاع از ارزش‌های انقلاب باشند.

وی تاکید کرد: مردم کشورهای انقلاب کرده مصر، تونس، یمن و لیبی نیز باید بدانند سرنگونی طاغوت آخرین گام نیست بلکه آغاز راهی بزرگ برای پیروزی در مقابل استکبار جهانی است.

انتخابات فصل دیگر حضور مردم است

وی با اشاره به اینکه 32 سال از انقلاب می گذرد گفت: مردم بعد از 32 سال همانهایی هستند که انقلاب را به پیروزی رساندند و اکنون نیز بهترین مدافعان نظام هستند و در همه صحنه های انقلاب حاضر می شوند.

امام جمعه اراک، انتخابات را فصل دیگر حضور مردم دانست و گفت: مردم در این انتخابات نیز با هوشیاری و بیداری در صحنه حاضر می شوند و با ایجاد شور انتخاباتی، توطئه های دشمن را نقش بر آن خواهند کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس با پرهیز از تبلیغات زودهنگام و ندادن وعده های غیر عملی مردم را در انتخاب اصلح خود یاری کنند.