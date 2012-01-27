سفرهای استانی رئیس جمهور بسیار مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع میامی برگزار شد اظهار داشت: در سفرهای هیئت دولت به استانها، وزرا از نزدیک کمبودها و مشکلات ادارات خود در استانها را بررسی می کنند و این امر می تواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی های دولت مفید و موثر باشد.

وی به مراسم گرامی داشت ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: در12بهمن یک حادثه بسیار شیرین اتفاق افتاد که می توان آن را با ورود پیامبر اکرم(ص) به شهر مدینه تشبیه کرد.

موسوی تصریح کرد: با ورود حضرت رسول اکرم(ص) به شهر مدینه این شهر دگرگون شد و به مدینه النبی معروف شد و تمام این شهر در رحمت و شادی غرق شد.

استاد دانشگاه تهران گفت: با ورود امام خمینی(ره) به ایران اسلامی مردم ایران که تشنه آزادی بودند و همچنان چشم انتظار امام خمینی(ره)بودند با استقبال بی نظیر خود برگ زرین دیگری درتاریخ بر جای گذاشتند.

وی افزود: مردم ما دین دار وحق شناس هستند و اینکه امروز میبینیم که به رهبر انقلاب اسلامی علاقه بسیار دارند به خاطر آن است که این رهبر بزرگ، شاگرد مکتب امام است.

موسوی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به استان نیز اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور برای مردم و کشور اسلامی بسیار مهم و مثمر ثمر بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه رئیس جمهور اینگونه بوده است که به مراکز شهرستانها سفر کرده و احتمال این خواهد بود که به شهرستان میامی نیز سفری داشته باشند.

امام جمعه میامی گفت: مردم استان همانند گذشته استقبال خوبی را از خادمین خود در سفرها نشان داده اند و این بار هم این گونه خواهد بود.

وی تاکید کرد: مردم شهرستان میامی هم همانند گذشته و بهتراز سالیان گذشته به دلیل تشکر از اقدام به حق و شایسته رئیس جمهور درخصوص ارتقاء بخش میامی به شهرستان این بار استقبال بهتری راخواهند داشت.