محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره ویژه کشتی گیران رده سنی نونهالان و در دو رشته آزاد و فرنگی روزهای شنبه و یکشنبه آینده یعنی هشتم و نهم بهمن ماه در خانه کشتی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برنامه‌های مهم هیئت کشتی استان در ایام رو به پایان سال 90، اضافه کرد: در حال حاضر مهم‌ترین برنامه‌ای که هیئت در تلاش برای اجرای آن است، برگزاری رقابت های جام یادگار امام، اعزام به انتخابی این جام و جشنواره این رشته ورزشی است که این جشنواره در بین کشتی گیران رده سنی نونهالان در مجموعه ورزشی تختی برگزار می‌شود.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم ادامه داد:‌ هیئت کشتی برای اینکه بتواند در آینده هیئتی موفق در بین هیئت‌های ورزشی استان قم باشد، در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی بر روی رده‌های سنی پایه و به نوعی ایجاد انگیزه برای روی آوردن نسل جدید به این رشته ورزشی است.



وی عنوان داشت: به همین منظور در نظر داریم با برگزاری جشنواره‌ای برای کشتی گیران رده‌های سنی پایه به خصوص کشتی گیرانی که در رده سنی نونهالان فعالیت می کنند، به نوعی زمینه بروز استعدادهای این رده‌ها را فراهم کرده و با برگزاری مسابقات درون هیئتی آنها را پرورش دهیم.



وزیری ابراز کرد: برای توسعه ورزش کشتی استان قم کارهای ساختاری زیادی در نظر داریم که از جمله آنها برگزاری مسابقات استانی و از همه مهمتر رقابت های لیگ این رشته ورزشی در بین برنامه‌های درونی هیئت است و دیگر اینکه با استفاده از مربیان مطرح استان با همکاری باشگاه های فعال کشتی قم، سطح دانش مربیان و کشتی گیران استان را ارتقا‌ دهیم.



وی در ادامه از اعزام کشتی گیران قمی به رقابت‌ انتخابی جام یادگار امام در استان فارس خبر داد و بیان داشت: برای کسب سهمیه ورودی رقابت های انتخابی جام یادگار امام که قطعا با حضور چهره های مطرح کشور در شیراز برگزار می شود، سه کشتی گیر قمی نیز اعزام می شوند.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: علاوه بر این در نظر داریم مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی استان قم را نیز بر اساس تقویم هیت کشتی در سال جاری برگزار کنیم چرا که این مسابقات یکی از برنامه های مهم برای ما در سال 90 محسوب می‌شود.



وی در ادامه به موفقیت ارزشمند کشتی گیران قمی در مسابقات مختلف سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور امسال هم با موفقیت کشتی گیران قمی برگزار شد و طی آن مدال های ارزشمندی برای تیم قم به دست آمد و کشتی گیران قم به تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان راه یافتند.

