مهدوی کنی:رهبری گفتند علی حوضش خیلی بزرگ است/ واکنش به بداخلاقی های اخیر

به گزارش خبرنگار مهر حاشیه های یادواره شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی در پی می آید:

* یادواره شهید عبدالله میثمی با حضور خبرنگاران، گزارشگران، عکاسان و تصویربرداران رسانه های مختلف در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد. تالار بزرگ وزارت کشور سال گذشته میزبان شرکت کنندگان در یادواره شهید خرازی نیز بود. ستاد یادواره شهید خرازی پیش بینی شرکت 7 هزار نفر در این یادواره را کرده بودند اماخیابان های اطراف نیز مملو از جمعیت شده بود و پیش بینی حضور 10 هزار نفر برای شرکت در این یادواره می شد. یادواره شهید عبدالله میثمی نیز دست کمی از یادواره شهید خرازی از نظر میزان جمعیت حاضر در این مراسم در داخل تالار محل برگزاری مراسم و خارج از آن نداشت.

* سردار سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا به عنوان رئیس ستاد یادواره شهید عبدالله میثمی در این مراسم حضور پیدا کرد. در یادواره این روحانی شهید در قم نیز با حضور رحیم صفوی برگزار شده بود. در یادواره قم در کنار مصباح یزدی ایستاد و در یادواره تهران آیت الله مهدوی کنی را به عنوان میهمان ویژه دعوت کرد.

* هنگامی که مجری برنامه از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری برای سخنرانی دعوت کرد حضار با فرستادن شعارهایی نظیر "صلی علی محمد یاور رهبر آمد و مالک اشتر علی خدا نگهدار تو" از سخنرانی آیت الله مهدوی کنی استقبال کردند.

* آیت الله مهدوی کنی در راس سخنان خود در باره شهید میثمی به مقام جمع بودن او اشاره کرد و با ذکر این عنوان برای شهید میثمی در پی آن بود که نشان دهد می توان اختلاف سلیقه ها و حتی گروهها با تفاوت های تربیتی و هویتی را جمع کرد.

آیت الله مهدوی کنی در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود به برخی بداخلاقی ها در عرصه انتخابات اشاره کرد و یادآور شد که با دروغ گفتن ، نیشدار صحبت کردن و تخریب دیگران ، بخواهیم در انتخابات پیروز شویم متناسب با نظام اسلامی عمل نکرده ایم و نظامی که بخواهد با کلک و حقه بازی پیش رود مورد تایید خدا نیست.

* آیت الله مهدوی کنی سخنران ویژه این یادواره از سیاسیون قبل و اوایل انقلاب نیز صحبت به میان آورد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از مهندس بازرگان یاد کرد . او در عین اینکه می گفت مهندس بازرگان انسان خوبی بوده است و شاهد نمازهای شب وی بوده اما یادآور شد که شخص مهندس بازرگان اذعان می کرد فردی انقلابی نیست. او که بخش قابل توجهی از سخنانش به خاطرات مهندس بازرگان قبل و بعد از انقلاب اختصاص پیدا کرد با بیان خاطره ای از تغییر مواضع بازرگان در قبل و بعد از انقلاب پرده برداشت.

همچنین آیت الله مهدوی کنی وقتی می خواست از دکتر سحابی نام ببرد عبارت "دکتر سحابی رضوان الله علیه" را بکار برد.

آیت الله مهدوی کنی گفت: "رهبری عزیز دو، سه ماه قبل برای عیادت به خانه ما آمدند من از ایشان یک گلایه کردم و گفتم با برخوردی که برخی دوستان می کنند علی می ماند و حوضش. ایشان گفتند علی حوضش خیلی بزرگ است. علی حوضش بزرگه یعنی همه باید بیایند داخل این حوض و زیر پرچم ولایت سینه بزنند".

* آیت الله مهدوی کنی وقتی می خواست نگاه امام راحل نسبت به اینکه روحانی باید بصیر باشد را اعلام کند، گفت: "امام می فرمودند روحانی که فرق بین پنیر و صابون برگردان را نمی داند به درد انقلاب نمی خورد".

* سردار صفوی سلام مقام معظم رهبری را به یکایک خانواده شهیدان خصوصا شهیدان میثمی رساند و یادواره شهید عبدالله میثمی را در امتداد یادواره شهید حسین خرازی فرمانده لشگر امام حسین(ع) که سال گذشته برگزار شد دانست.

* سردار صفوی از شهید عبدالله میثمی به عنوان معلم خود نام برد که در جنگ و روحیه رزمندگان و فرماندگان تاثیر قابل توجهی داشته است.

* حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار جعفری فرمانده سپاه، سردار رادان جانشین فرمانده ناجا، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین،سردار شریف معاون روابط عمومی سپاه، سردار حجازی معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار فضلی فرمانده سپاه محمد رسول الله و جمعی دیگری از فرماندهان و سرداران دفاع مقدس در یادواره شهید عبدالله میثمی حضور داشتند.

* حجت الاسلام امین الله میثمی برادر شهیدان عبدالله و رحمت الله میثمی نیز شب گذشته در این یادواره شرکت کرد. فرزند شهید عبدالله میثمی در پایان مراسم با آیت الله مهدوی کنی و سردار صفوی دیدار و گفتگو کردند.

* آیت الله مهدوی کنی برای فرزندو خانواده شهید آرزوی عاقبت بخیری کردند.