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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

شکاری به مهر اعلام کرد:

80 درصد موارد مثبت مالاریا در هرمزگان مربوط به اتباع بیگانه است

80 درصد موارد مثبت مالاریا در هرمزگان مربوط به اتباع بیگانه است

کیش - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 80 درصد موارد مثبت مالاریا در هرمزگان مربوط به اتباع بیگانه است.

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: 80 درصد موارد مثبت مالاریا در هرمزگان مربوط به اتباع بیگانه است که به صورت غیر مجاز از مرزهای شرقی کشور وارد می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: با اجرای برنامه حذف مالاریا در کمتر از دو سال موجب کاهش چشمگیر مالاریا در هرمزگان شده است.

شکاری با اشاره به اجرای برنامه حذف مالاریا در استان هرمزگان گفت: از آمار شش هزار و 218 مورد مثبت مالاریا در سال 1386 و رسیدن به آمار 334 مورد مثبت در ده ماه سال جاری از توفیقات برنامه ملی حذف مالاریا است.

کد مطلب 1518267

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