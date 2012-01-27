محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: 80 درصد موارد مثبت مالاریا در هرمزگان مربوط به اتباع بیگانه است که به صورت غیر مجاز از مرزهای شرقی کشور وارد می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: با اجرای برنامه حذف مالاریا در کمتر از دو سال موجب کاهش چشمگیر مالاریا در هرمزگان شده است.

شکاری با اشاره به اجرای برنامه حذف مالاریا در استان هرمزگان گفت: از آمار شش هزار و 218 مورد مثبت مالاریا در سال 1386 و رسیدن به آمار 334 مورد مثبت در ده ماه سال جاری از توفیقات برنامه ملی حذف مالاریا است.