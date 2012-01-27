علی اصغر قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف یاری رساندن به موسسات اقتصادی نوپا، دوره آموزشی چالش های بازاریابی موسسات نوپای اقتصادی در ابرکوه برگزار می شود.

وی افزود: بازاریابی کالاها و خدمات یکی از مباحثی است که در صورت عدم توجه، فعالان عرصه اقتصاد را با چالش های جدی مواجه می کند.

قیومی بیان داشت: بسیاری از خدماتی که از طرف فعالان این عرصه به جامعه عرصه می شود به سبب عدم توانایی آنان در بازاریابی دوام زیادی پیدا نمی کند و علاوه بر مشکلات مالی که برای صاحبان آنها ایجاد می کند، بی رغبتی آنان و دیگران در دیگر عرصه ها را نیز به دنبال دارد.

وی یادآور شد: با توجه به درخواست موسسات و مخاطبان مرکز رشد فناوری ابرکوه، این مرکز دوره آموزشی یاد شده را همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می کند.

قیومی ادامه داد: دوره آموزشی چالش های بازاریابی موسسات نوپای اقتصادی با حضور روح الله غفارزاده، مدیر واحد بازاریابی پارک علم و فناوری یزد، 19 بهمن ماه در سالن این مرکز برگزار می شود.

وی بیان داشت: به شرکت کنندگان در این دوره از طرف مرکز رشد فناوری ابرکوه گواهینامه اعطا خواهد شد.