فرهاد توحيدي: فيلمنامه ركن اساسي براي جذب مخاطبان سينماست

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" فرهاد توحيدي، فيلمنامه نويس سينما و تلويزيون با اشاره به اين نكته كه حوزه جذب مخاطب و جذابيت فيلم را ابتدا بايد در فيلمنامه جستجو كرد، افزود: مباحثي كه در طول اين سالها درباره نقش فيلمنامه مطرح شد، بسيار مطلوب بود زيرا از زواياي گوناگون به ارزيابي نقشي كه فيلمنامه در فرآيند ساخت فيلم برهده دارد، پرداخته است.

توحيدي در ادامه، نقش فيلمنامه را درموفقيت فيلم ها به هنگام اكران عمومي بسيار موثر دانست و دراين باره گفت: اگر فيلمنامه ها درجشنواره فيلم فجر به دقت مورد بررسي قرار بگيرند و نظرات مخاطبان نيز از سوي كارشناسان به درستي انجام شود، تا اندازه زيادي تكليف فيلم ها براي موفقيت در اكران روشن خواهد شد چرا كه فيلمنامه نقش موثري در اكران يك فيلم به عهده درد.

اين فيلمنامه نويس در بخش ديگري از صحبتهايش يادآور شد: تنوع گرايي در حوزه نوشتاري يك خصيصه سينمايي است كه بايد به آن توجه شود اما در سالهاي اخير اين مساله تاثير خود را در حوزه نوشتاري سينما گذاشته است.

وي افزود: در واقع مي توان گفت رويدادهاي سينمايي ما به نوعي جنبه هدايتگري پيدا كرده اند و به همين منظور اين موج ها تاثيرات خود را در فيلمنامه مي گذارند.

توحيدي حمايت از فيلم هايي را كه به حوزه انديشه و دين عنايت دارند، از سوي دولت ضروري دانست و در اين باره افزود: حمايت دولت از فيلمنامه هايي كه در حوزه معنا ساخته مي شوند، بسيار قابل توجه است. چرا كه اين نوع فيلم ها به حمايت بيشتري نياز دارند به دليل اين كه سازندگان براي تهيه اين آثار گيشه را هدف قرار نداده اند. به عقيده من افزوده شدن بخش سينماي معناگر درجشنواره، تاثيرات غير قابل انكساري را در سينما خواهد داشت، زيرا در اين نوع سينما مي تواند در همه زمينه ها و گونه ها حضور داشته باشد.