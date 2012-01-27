کتابخانه های اردبیل به تجهیزات دیجیتالی مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر جمعه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش کورائیم اردبیل اظهار داشت: در این راستا هم اکنون در تمامی کتابخانه هایی که امکانات مخابراتی اجازه داده، اینترنت پرسرعت راه اندازی شده است.

وی افتتاح شبکه کتابخوانان حرفه ای در نهاد کتابخانه های عمومی را گامی دیگر درجهت ارتقا سرانه مطالعه مفید و دیجیتالی کردن کتابخانه دانست و یادآور شد: اعضا این شبکه در کشور از 100 هزار نفر فراتر رفته که از این تعداد فقط 20 هزار نفر در اردبیل عضو هستند.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با توجه به راه اندازی مسابقات علمی و فرهنگی به مناسبتهای مختلف در این سایت و ارسال جوایز به برندگان مسابقات از طرف نهاد ، استقبال از این شبکه روز به روز بیشتر خواهد شد.

وی به ارتقا سرانه مطالعه مفید در کشور اشاره کرد و افزود: در سال 89 میانگین مطالعه در بین ایرانیان به 79 دقیقه رسیده که این رقم در مقایسه با سال قبل سه دقیقه رشد را نشان می دهد.

فرهمندامین همچنین از احداث هفت باب کتابخانه در روستاهای استان خبر داد و اضافه کرد: آغاز مراحل ساخت این کتابخانه ها شروع شده است.

وی با اشاره به توسعه طرح کتابخانه سازی در روستاها ابراز داشت: در سند چشم انداز نهاد کتابخانه های کشور در افق 1404 روستاهای با جمعیت بالای دو هزار و 500 نفر جمعیت صاحب کتابخانه خواهند شد.

بخشدار کورائیم نیز در این جلسه استقبال اقشار عمومی بویژه دانشجویان از کتابخانه عمومی کورائیم را چشمگیر ارزیابی کرد و متذکر شد: مسابقات فرهنگی و نمایشگاههای کتاب که در این کتابخانه برگزار می شود مورد بازدید گسترده علاقمندان به کتاب و کتابخوانی قرار می گیرد.

علیرضا کاظمی با اشاره به گستردگی روستاها در بخش کورائیم خواستار تامین زیرساختهای لازم برای احداث کتابخانه در روستاهای پرجمعیت این بخش شد.

