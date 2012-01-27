حضور مردم در پای صندوقهای رای تبلیغات دشمنان را از بین می برد

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی زمان انتخابات مجلس در کشور، گفت: این انتخابات به نوعی خونی تازه است در کالبد نظام و ملت ایران اسلامی که حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم آن را تضمین می کند.

نماینده دور سوم مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مردم نیز باید در انتخاب گزینه مورد نظر خود برای مجلس شورای اسلامی نهایت دقت را به خرج دهند و از انتخاب احساسی و یا خدای ناکرده قبیله ای پرهیز کنند.

آیت الله احمدی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمایشات بسیار جامعی برای انتخابات پیش روی داشته اند و بارها هم از داوطلبان و هم طرفداران آنها خواسته اند که خود را ملزم به رعایت قانون بدانند و در چارچوپ قوانین انتخاباتی حرکت کنند.

رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه، همدان و هرمزگان گفت: داوطلبان باید تمام خطوط قرمز قانون انتخابات را به خوبی مدنظر داشته باشند و خدای ناکرده از تخریب دیگر رقبای انتخاباتی خود به شدت پرهیز کنند.

وی افزود: این دوستان باید بدانند که در صورت راهیبابی به مجلس شورای اسلامی، نماینده این مردم و استان شناخته می شوند و عملکرد آنها نیز زیر ذربین مردم حوزه های انتخابیه خودشان هستند.

آیت الله احمدی گفت: حضور مردم در روز 12 اسفندماه، یعنی زمان رای گیری مجلس نهم در پای صندوقهای رای باعث از بین رفتن تمام تبلیغات منفی و ضدایرانی دشمنان و رسانه های بیگانه خواهد بود.

این عالم کرمانشاهی با اشاره به نزدیکی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی برای ملت ایران و حتی دیگر کشورها، یادآور رشادت و آزادیخواهی امام خمینی و ملت ایران اسلامی است و باید به بهترین وجه ممکن این ایام را با برپایی جشنهای در خور نظام اسلامی سپری کنیم.

آیت الله احمدی با اشاره به اینکه دهه فجر برای مستکبران خود نوعی سیلی تاریخی بر چهره ایشان است، گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور ناکامی های دشمنان و آمریکا در به زانو در آوردن ملت ایران و همچنین یادآور ذلت شاه مخلوع و دست نشانده شان است.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری با اشاره به در پیش رو بودن هفته وحدت، گفت: هفته وحدت در کشور، خصوصا استانهایی همانند کرمانشاه، باید به نوعی ویژه و خاص برگزار شود، زیرا این منطقه از نظر تنوع مذهبی و فرهنگی در کشور بی نظیر و ممتاز است.

وی با اشاره به وحدت و برادری خود مذاهب در استان کرمانشاه افزود: مردم استان کرمانشاه بعد از گذشته قرنها همچنان بدون هیچ گونه تعصب و حب و بعض دینی در کنارهم گذران زندگی می کنند و برای آبادانی و سربلندی استان و کشور ایران تلاش می کنند.

آیت الله احمدی تاکید کرد: در زمان یورش رژیم بعث به مرزهای غربی ایران، برادران اهل تسنن و اهل تشیع استان در کنار هم در مقابل این تهاجم بعثیان ایستادند و حماسه ای جاویدان در تاریخ این دیار آفریدند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: استان کرمانشاه در کشور مظهر وحدت و یکدستی مذاهب شناخته می شود و همه شهروندان این استان به نوعی برادر دینی یکدیگر محسوب می شوند.

