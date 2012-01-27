۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

والی‌زاده اعلام کرد:

"کی‌روش" تماشاگر ویژه دیدار تراکتورسازی - استقلال

مدیررسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان از حضور "کارلوس کی‌روش" در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برای تماشای دیدار تراکتورسازی - استقلال در روز یکشنبه هفته پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران ضمن اعلام برنامه حضور اعضای کادر فنی این تیم در ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر گفت: "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی کشورمان روز یکشنبه برای تماشای دیدار تیم‌های تراکتورسازی و استقلال به تبریز می‌رود.

خسرو والی‌زاده همچنین برنامه حضور اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
یکشنبه - 9/11/90
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران ("کارلوس کی‌روش" و "دانیل گاسپار")
* سایپای البرز - نفت تهران (امید نمازی)
* راه آهن شهرری - شهرداری تبریز ("آنتونیو سیمویز" و مارکار آقاجانیان)
* پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان (آنتونیو سیمویز، امید نمازی و مارکار آقاجانیان)

