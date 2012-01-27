به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر رسانهای تیم ملی فوتبال ایران ضمن اعلام برنامه حضور اعضای کادر فنی این تیم در ورزشگاهها برای تماشای دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر گفت: "کارلوس کیروش"، سرمربی تیم ملی کشورمان روز یکشنبه برای تماشای دیدار تیمهای تراکتورسازی و استقلال به تبریز میرود.
خسرو والیزاده همچنین برنامه حضور اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاهها برای تماشای دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
یکشنبه - 9/11/90
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران ("کارلوس کیروش" و "دانیل گاسپار")
* سایپای البرز - نفت تهران (امید نمازی)
* راه آهن شهرری - شهرداری تبریز ("آنتونیو سیمویز" و مارکار آقاجانیان)
* پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان (آنتونیو سیمویز، امید نمازی و مارکار آقاجانیان)
