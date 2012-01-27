به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور موسوم به جام خلیج فارس که از صبح پنجشنبه با حضور هفت تیم؛ هیئت شنای گیلان، نفت امیدیه، مقاومت بسیج، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای فارس و هیئت شنای زنجان آغاز شده امروز جمعه با برگزاری پنج ماده سوم در استخر آزادی تهران پیگیری شد که نتایج آن به شرح زیر است:

200 متر آزاد:

1- سعید آشتیانی از مقاومت بسیج با زمان 81/00/2 دقیقه

2- پوریا مالدار قصری از نفت امیدیه با زمان 85/02/2 دقیقه

3- اصلان اصلانیان از تیم مقاومت بسیج با زمان 59/03/02 دقیقه

50 متر پروانه:

1- افشین عسکری از نفت امیدیه با زمان 77/25 ثانیه

2- گامر دیلانچنیان از فولاد مبارکه سپاهان با زمان 66/26 ثانیه

3- رضا انصاری از هیئت شنای زنجان با زمان 91/26 ثانیه

100متر قورباغه:

1- امیرمحمد شجاعی‌فر از نفت امیدیه با زمان 43/08/1 دقیقه

2- سینا رجبی مقدم از هیئت شنای گیلان با زمان 24/11/1 دقیقه

3- مهبد ایوبی از هیئت شنای گیلان با زمان 84/11/1 دقیقه

100متر کرال پشت:

1-عارف چگینی از تیم نفت امیدیه با زمان 44/03/1 دقیقه

2- رهام پیروانی از هیئت شنای گیلان با زمان 45/04/1 دقیقه

3- بهزاد صیاد با زمان 67/04/1 دقیقه

چهار در 200 متر مختلط تیمی:

1- مقاومت بسیج با زمان 54/18/8 دقیقه

2 - نفت امیدیه با زمان 71/26/8 دقیقه

3- هیئت شنای گیلان با زمان 48/28/8 دقیقه

این مسابقات عصر امروز با برگزاری پنج ماده چهارم به پایان می‌رسد و شناگران در مواد 200 متر مختلط انفرادی، 50 متر قورباغه، 100متر پروانه، چهار در 200 متر آزاد تیمی و 1500متر آزاد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.