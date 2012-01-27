توانایی ایران در بستن هرمز/جنگ نامتقارن ضربه مهلک تهران به ارتش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور در گزارشی نوشت : اگرچه ارتش آمریکا 90 برابر بیشتر از ایران، پول صرف هزینه های نظامی می کند، اما این کشور که وارث سرزمین پارس بوده با استفاده از استراتژی جنگ های نامتقارن می تواند در برابر تهدیدات ایالات متحده ایستادگی کرده و به هدف خود برسد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به رزمایش ارتش آمریکا در سال 2002 و آسیب پذیری ناوهای آمریکایی می نویسد: در حقیقت ایرانی ها بدون رویارویی مستقیم با نیروهای آمریکایی می توانند خسارات زیادی را روی دست ارتش ایالات بگذارند.

حتی مین های دریایی یا قایق های کوچک ایرانی می توانند با استفاده از استراتژی جنگ نامتقارن علیه نفت کش های آمریکایی باعث افزایش نگرانی درباره امنیت منطقه شوند که پیامدهای اقتصادی جدی از جمله افزایش قیمت نفت را به دنبال دارد زیرا یک سوم از محموله های نفتی از تنگه هرمز عبور می کند.

کریستین ساینس مانیتور در ادامه به اظهارات یک دیپلمات اروپایی که به تازگی دوره شش ساله خدمت خود را در تهران به پایان رسانده است، می پردازد.

به گفته این دیپلمات اروپایی، هدف نهایی ایران بستن تنگه هرمز نیست، بلکه افزایش هزینه بیمه ترانزیت های نفتی در تنگه هرمز است که پیامدهای اقتصادی آن به اندازه بستن این تنگه است.

بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم ایران تنها 7 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی کرده، این در حالی است که بودجه نظامی آمریکا در سال 2008 حدود 619 میلیارد دلار بوده اما ایرانی ها با استفاده از استراتژی جنگ های نامتقارن و سابقه خود در دریانوردی می توانند عبور نفت از تنگه هرمز را دچار مشکل کنند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، هدف ایران بهره برداری از ضعف های دشمن بااستفاده از قایق های کوچک تندرو در زمانها و مکانهای غیر قابل یش بینی است که فرصتی را برای حملات پارتیزانی فراهم می کند.