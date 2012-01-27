ارسال 132 اثر به جشنواره استانی کلک خیال/ آخرین نامه در جشنواره فجر به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر، از ارسال 132 اثر داستان کوتاه و داستانک به جشنواره استانی کلک خیال خبر داد.

نادر حیدریان گفت: اولین جشنواره استانی کلک خیال ویژه ایام الله دهه فجر در دو بخش ویژه و آزاد با محوریت داستان کوتاه و داستانک برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقر از ارسال 132 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: از این تعداد 50 اثر در بخش ویژه با موضوع انقلاب و دفاع مقدس و 82 اثر در بخش آزاد ارائه شده است.

حیدریان تاکید کرد: یکی از نکات بسیار ارزشمند، استقبال گسترده جوانان از جشنواره کلک خیال بوده است.

وی افزود: این جشنواره همزمان با ایام الله دهه فجر با معرفی برگزیدگان در 20 بهمن سال جاری به کار خود پایان خواهد داد.

باید از توان تقارن دهه فجر با هفته وحدت بهره گرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: باید از توان تقارن دهه فجر با هفته وحدت بهره گرفت.

حجت الاسلام محمد آفتابی افزود: برگزاری مراسم‌ مختلف فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی، بهره‌گیری از فرصت تقارن ایام‌الله دهه مبارک فجر با هفته وحدت، فراهم کردن زمینه آشنایی هر چه بیشتر اقشار مختلف با آرمان‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی از وظایف و ماموریت‌های کمیته‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان است.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال به لحاظ تقارن با انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است، تصریح کرد: به همین منظور باید جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی دهه فجر در راستای تشویق مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: با وجود تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور، ملت و مسئولان با عزمی راسخ در مقابل آنها ایستاده‌اند و توفیقات به دست آمده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، علمی و فناوری، نتیجه همراهی و هم‌دلی مردم با مسئولان است.

حجت الاسلام آفتابی گفت: اتکای مردم ایران به ارزش‌های دینی و اعتقادات اسلامی و حرکت آنان در مسیر ولایت نقشه‌های پلید دشمنان را نقش بر آب کرده است.

آخرین نامه در جشنواره بین المللی فجر به روی صحنه رفت

در دومین روز از برگزاری سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان کرمانشاه روز گذشته (6 بهمن) نمایش آخرین نامه با نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروش نیا به روی صحنه رفت.

این نمایش 50 دقیقه ای کاری از هنرمندان استان کرج است که طی دو نوبت صبح و عصر در ساعت 9 صبح و 4 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی هنری انتظار اجرا شد.

همچنین در ادامه نشست های تخصصی در دو کارگاه جداگانه تحت عنوان تئاتر شورایی با حضور دکتر علی ظفر قهرمانی نژاد و علاقه مندان هنر نمایش برگزار شد.

صاحب نظران و هنرمندان مطرح و فعال در این نشست تخصصی به بررسی ابعاد مختلف هنر نمایش پرداختند.

براساس این گزارش، جشنواره بین المللی تئاتر فجر کرمانشاه 5 بهمن آغاز شده است و تا 9 بهمن ادامه دارد.

