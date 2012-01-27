شیرین فراز کرمانشاه تربت یزد را از پیش رو برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان، تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه، مهمان خود، تیم تربت یزد را با نتیجه یک بر صفر مغلوب کرد.

این مسابقه که در ورزشگاه انقلاب شهر کرمانشاه برگزار می شد، با گل پیروزی بخش دقیقه 28 بازی از سوی فرشاد سالاروند، بازیکن خرم آبادی شیرین فراز به پایان رسید.

تیم فوتبال شیرین فراز با این پیروزی 21 امتیازی شد و توانست تا رتبه هفتم جدول گروه دوم رقابتهای لیگ دسته یک کشور صعود کند.

کار داوری این مسابقه را آقایان پیمان فرخی مهر، حسین ظهیری و عبدالحسین سواری برعهده داشتند.

بیش از دو هزار تماشاچی، نظاره گر این بازی بودند.

