  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

لیگ دسته یک فوتبال/

شیرین فراز کرمانشاه تربت یزد را از پیش رو برداشت

شیرین فراز کرمانشاه تربت یزد را از پیش رو برداشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان، تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه لحظاتی پیش تیم فوتبال تربیت یزد را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال جام آزادگان، تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه، مهمان خود، تیم تربت یزد را با نتیجه یک بر صفر مغلوب کرد.

این مسابقه که در ورزشگاه انقلاب شهر کرمانشاه برگزار می شد، با گل پیروزی بخش دقیقه 28 بازی از سوی فرشاد سالاروند، بازیکن خرم آبادی شیرین فراز به پایان رسید.

تیم فوتبال شیرین فراز با این پیروزی 21 امتیازی شد و توانست تا رتبه هفتم جدول گروه دوم رقابتهای لیگ دسته یک کشور صعود کند.

کار داوری این مسابقه را آقایان پیمان فرخی مهر، حسین ظهیری و عبدالحسین سواری برعهده داشتند.

بیش از دو هزار تماشاچی، نظاره گر این بازی بودند.
 

کد مطلب 1518295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها