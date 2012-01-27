حداقل حقوق یک خانواده مستاجر باید یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفتگویی با زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان، انجام داده است که به این شرح است:

* برای مقدمه از عملکرد فراکسیون زنان مجلس هشتم و میزان تحقق برنامه ها و اهدافتان در حوزه زنان بگویید.

بیشتر ضرورت می بینم تا درباره حوزه زنان صحبت کنم تا فراکسیون چون دبیر یا مسئول در فراکسیون نبودم. بنده به علت دغدغه های متعددی که داشتم برخی در حوزه زنان و برخی درحوزه های مشترک فعالیت خودم را در فراکسیون تعریف نکرده ام.

ما درشرایطی وارد مجلس هشتم شدیم که فقط ۸ نماینده زن از بین ۲۹۰ نماینده داشتیم و می دانید ۸ نفر برای حرکت جدی و قانون گذاری در حوزه زنان از نظر تعداد اصلا مناسب نیست با توجه به این که حوزه زنان گسترده و مرتبط با ۵۰ درصد اجتماع است.

از همان ابتدا انگیزه ورود بنده به مجلس، دفاع از حقوق زنان بود و در همان ابتدای کاندیداتوری، تصمیم گرفتیم خلاهای قانونی در بحث خانواده و زنان را بررسی کنیم و حوزه کاری خودم را در ۲ حوزه تعریف کردم. یکی در حوزه زنان که نتیجه آن، احیا خلاهای قانون در بحث خانواده و زنان و اینکه دغدغه مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان زن نیز بود و دیگری بررسی و ارتباط با مردم و پیدا کردن مشکلات اساسی آنها و در این زمینه مصاحبه هایی با اندیشمندان و صاحب نظران حوزه زنان داشتیم و با کمک آنها محورهای آینده کاری را بدست آوردیم.

چند محور را هم در قالب نظرسنجی هایی که داشتیم بدست آمد و مجموعه اینها با دید کلی خودمان که از جامعه زنان داشتیم تلفیق کردیم و قرار بر این شد این محورها را دنبال کنیم و با حضور در مجلس بنا را بر این گذاشتم که ۴ سال پرکار داریم که شاید دیگر هم تکرار نشود و با استفاده از ظرفیتی که مجلس دارد بیشترین بهره را ببریم و در حوزه زنان تاثیرگذارباشیم.

در طول این مدت علاوه بر بحث های قانونگذاری در حوزه زنان، بنده در حوزه حقوق بشر و سازمانهای مردم نهاد، فعالیتهای خود را متمرکز کردم چون این حوزه ای مشترک حساب می شود و احساس نیاز جدی به حضور زنان در عرصه بین المل داشتیم همانطور که شاهد هستید سیاه نمایی جدی در عرصه رسانه ها و به ویژه رسانه های غربی در حوزه زنان در ایران وجود دارد و وضعیت زنان در ایران را خیلی بد جلوه می دهند و زن ایرانی را عنصری نشان می دهند که هیچ اختیاری از خود ندارد و همه فرصتها از او سلب شده و فرصت حضور در اجتماع و اشتغال ندارد و حتی اینکه اجازه خروج از منزل را نیز ندارد و اینها مواردی است که به خورد افکار جهانی می دهند. تلاش ما براین بود و هست تا این افکار را از بین ببریم و الگویی ارائه بدهیم از زن مسلمان ایرانی که واقعیت هست و مبتنی بر نگاه اسلام است.

در این راستا در جهت تبیین وضعیت زنان در ایران، کمیسیون حقوق بشر، ظرفیت خوبی بود که در مجامعی که شرکت می کردیم و در هیئت های اعزامی به خارج که بودیم وقتی گزارشات در حوزه زنان و نقش آنها در انقلاب اسلامی ارائه می کردیم آنها به شدت از این همه پیشرفت زنان ایرانی در طول عمر انقلاب اسلامی متعجب می شدند.

در حوزه ان جی اوها (NGO) که تشکلهای مردم نهاد و سازمان یافته هستند باید توجه ویژه بشود همانطور که رهبر انقلاب در کرمانشاه نیز به این نکته توجه کردند که باید از مشارکت تخصصی مردم استفاده شود و رسیدن به این مرحله، بلوغ جامعه اسلامی رانشان میدهد که مردم به صورت تخصصی در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام بردارند.

* درباره لایحه حمایت از خانواده بگویید و چه پیشرفتهای داشت و سرانجام مواد جنجال برانگیز آن چه شد؟

حدود ۲ – ۳ سال درباره این لایحه کار شد و نکات مثبت و فراوانی در حوزه حمایت از خانواده دارد و به جز ۳ ماده همه موارد آن به تصویب رسید. در این لایحه محورهای مهمی در حمایت از زنان در قانون گنجانده شد و اعتقاد ما براین بود تا امروز به زنان در دادگاههای خانواده ظلم می شد و خلاهای قانونی از این دست برطرف شد این لایحه بیشتر به صورت شکلی به دعاوی خانوادگی می پردازد و توجه بیشتری به رفع مهجوریت خانمها دارد.

البته یکی دو مورد هم بود که جنجال برانگیز و سیاسی شد و اساس لایحه حمایت از خانواده را زیر سئوال برد که به جهت حساسیت برانگیزبودن و اینکه اختلاف نظرهای متفاوتی وجود داشت این مواد که شامل یکی بحث ازدواج مجدد و دیگری مهریه بود خود ما نمایندگان زن هم اعتقاد داشتیم در بحث ازدواج مجدد در قانون جوری بیایید که محدود شود به موارد استثنایی و شروط متعددی در این ماده گنجانده شود که اولا ازدواج مجدد با اجازه دادگاه باشد و ثانیا با اجازه همسر اول ثالثا در یک سری شرایط خاص مثل زندانی بودن همسر یا احیانا اعتیاد و داشتن بیماری صعب العلاج که راه درمان نداشته باشد.

و البته بازهم این لایحه در کمیسیون قضایی و توسط مسئولین دولتی و دیگر نمایندگان مجلس و ان جی اوهای حمایت از خانواده و حتی برخی نمایندگان ادوار مجلس بررسی شد ولی متاسفانه باز هم شاهد یک جنجال آفرینی خاص بودیم به ویژه از سوی رسانه های خارجی که بنا داشتند، وضعیت زن ایرانی را اسف بار جلوه دهند و این طور در رسانه هایشان مطرح می کردند که قانونی در ایران در حال تصویب است که اجازه اختیار کردن ۴ همسر را به مرد می دهد و از این ماده لایحه سواستفاده های سیاسی و تبلیغاتی شد و این ۲ ماده از این لایحه حذف شدند و فقط یک ماده از لایحه مانده که انشالله به زودی بررسی و همین مجلس این لایحه به تصویب میرسد .

* در طرح عفاف و حجاب مجلس چه مطالباتی از دستگاههای اجرایی داشت وپیشرفت این طرح به چه میزان بود؟

طرح عفاف و حجاب در واقع یک مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در واقع به منزله قانون است و دستگاهها می بایست آن را به اجرا دربیاوردند ولی متاسفانه خیلی جدی گرفته نشد یک بخش شاید به خاطر دیدگاههایی که در دولت وجود دارد و به این جهت شاید جلوی آن گرفته شد با توجه به رویکرد کاملا فرهنگی که طرح دارد وظایفی برای دستگاههای در نظرگرفته شد که غالبا وظایف فرهنگسازی است و این مایه تعجب است که چرا با عزم جدی از سوی دولتمردان پیگیری نشد درحالیکه این طرح فقط کارکرد سلبی نداشت بلکه برنامه ریزی فرهنگسازی شیوه های تبلیغی و مجموعا تدوین شیوه های اسلام برای طرح عفاف و حجاب بود واز دولت اصولگرا این انتظار می رفت که توجه بیشتری به این مقوله داشته باشد و متاسفانه همانطور که بحث فرهنگ در این دولت مظلوم واقع شده است این طرح نیز به همان صورت است.

مجلس به شدت پیگیر این طرح بود و جلسات متعددی با وزرا در بخشهای فراکسیونی برگزار شد تا این مطالبه مردم که از نمایندگان می خواستند برای جلوگیری از گسترش فرهنگ غرب و ترویج لاابلی گری فرهنگی و... که بر جوانان تاثیر گذار است برنامه ریزی و حرکتی صورت بگیرد و همین باعث شد تا مجلس یک فشاری بر دستگاههای اجرایی داشته باشد مثلا جلسات متعددی با وزیرکشورو وزارت ارشاد داشتیم و حتی این طرح در کمیسیون روحانیون مجلس و حتی در حضور رئیس جمهور هم مطرح شد و مجموع اینها باعث شد یک تحرکاتی در دولت صورت بگیرد و سوالاتی از وزیر علوم پرسیدیم. درباره وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاهها و خوابگاهها و تلاش داشتیم مسئولین را متوجه این امر کنیم که این طرح باید در اولویت باشد چون از دغدغه های مردم است در خوابگاهها معضلاتی داشتیم مخصوصا آنهایی که خصوصی شدند و واگذار شدند گزارشاتی داشتیم که دانشجویان دختر و پسر در یک طبقه با هم زندگی می کنند اینها هشدارها و زنگ خطرهایی بود که مردم مطالبه داشتند به هرحال جلسات خوبی برگزار شد اما کافی نیست و تا یک عزم جدی در سطح هیئت دولت با محوریت شخص رئیس جمهورنباشد حرکت جدی اتفاق نمی افتد.

* نظرشما درباره دانشگاههای تک جنسیتی چیست؟

این طرح مدتی مطرح بود و سروصداهایی ایجاد کرد ما باید برای دخترانمان فرصتهای خاص ایجاد کنیم درواقع دانشگاهها یا مراکز آموزشی ایجاد کنیم تا خانمها بتوانند به راحتی در این مراکز تحصیل کنند و به صورت تخصصی رشته هایی را به این دانشگاهها یا مراکز تخصیص بدهیم و سطح علمی این دانشگاهها را بالا ببریم ما در این زمینه نمونه های موفقی داشتیم دانشگاههایی همچون الزهرا و امام صادق(ع) را می توانیم نام ببریم .

* با ایجاد مراکز درمانی مختص خانم ها موافقید؟

همیشه از اینگونه طرحها توسط خانمها استقبال می شود و نمونه های مراکز آموزشی و درمانی هم در این زمینه داشتیم و پیگیرها و رایزنی هایی هم با خانم وزیر بهداشت داشتیم که این مراکز و بیمارستانهای مربوط به زنان بیشتر شوند به هر حال یک استان ممکن است چندین مرکز آموزشی درمانی داشته باشد و چه بهتر که یکی از این مراکز مختص بانوان باشد.

* وزیر بهداشت از اعتبار ۳۰۰۰ میلیاردی برای ایجاد بیمارستانهای جدید مختص خانمها صحبت کردند آیا برای این امر این بودجه لازم است؟

ما نباید از ابتدا سنگ بزرگ را که علامت نزدن است برداریم بلکه باید از کم شروع کنیم و همانطور که قبلتر هم گفتم در هر استان یکی از مراکز آموزشی درمانی را به خانم ها اختصاص دهیم به نظر من در ابتدای کار بحث بودجه مطرح نیست بلکه بحث مدیریتی مهم و مطرح است و اگر این موضوع از اولویت های وزارت بهداشت باشد با یک مدیریت خوب محقق می شود و البته اگر کمکی هم در این زمینه بخواهند در مجلس این آمادگی وجود دارد تا موضوع را دنبال کنیم و از وزیر بهداشت این انتظار را داریم تا زمانیکه به عنوان یک زن روی کار هستند فرصت انتخاب پزشک و مراکز درمانی مختص خانمها را ایجاد کند .

* عمده مراجعات مردمی به شما برای چه کاری است و چه مشکلاتی در اولویت قراردارد؟

بیشتر خانمها اولین مسئله ای که برایشان اولویت دارد و دغدغه دارند مسائل معیشتی و بیمه است و در کنارش موضوعاتی چون بحث اشتغال بانوان هم هست و باید به سمتی برویم تا آسایش و آرامش بانوان تضمین شود و یک خانم خانه دار که بیمه نیست نگران آینده اش نباشد.

به هرحال خانمهای ما به لحاظ روحیات و اخلاقیاتی که دارند؛ شایسته نظام اسلامی نیست در هر شغلی فعالیت کنند و باید شرایطی فراهم شود تا خانمها فرصتهای شغلی و اجتماعی مناسبی داشته باشند و البته این به معنای کمرنگ کردن نقش زنان در خانواده نیست و خانمها می توانند علاوه براینکه یک مدیر و مدبر در خانواده باشند در جامعه هم نقش داشته باشند و راهکارهایی هم برای گسترش مشاغل خانگی در مجلس به تصویب رسید البته معمولا تا اسم مشاغل خانگی می آید متاسفانه فقط صنایع دستی به ذهنها خطور می کند درصورتیکه مشاغل خانگی حیطه بسیار گسترده ای دارد و صنایع با تکنولوژیهای بالا را نیز شامل می شود ما در امریکا شاهد این هستیم که این مشاغل به طوری فراگیر هستند که هزاران نفر درخواست مشاغل خانگی را دارند یا ساعتهای معروف و مشهور سوئیس توسط خانمها و در منازل ساخته می شوند.

الان بحث دورکاری و دولت الکترونیک مطرح است و دولت می تواند با برنامه ریزیهای دقیق هم فرصتهای شغلی مناسب به خانمها بدهد و هم اینکه امنیت روانی خانواده را تضمین کند که ثمرات بسیاری در حوزه تحکیم بنیان خانواده و دوری از آسیبهای اجتماعی برای زنان به ارمغان می آورد.

امیدواریم در مجلس این اهداف پیگیری شود و این مطالبات را از دستگاههای اجرایی داشته باشیم و اگر خلاء های قانونی وجود دارد به تصویب قوانین در این حوزه بپردازیم .

* مهمترین اقدامات مجلس هشتم بالاخص در حوزه زنان چه بود؟

در مجلس چند طرح کلان داشتیم که به تصویب رسید و برای خانمها خیلی خوب بود یکی از مهمترین آنها بحث ارث بود که تا قبل از تصویب در مجلس هشتم خانمها فقط از" بنا" ارث می بردند مثلا شما می دیدید در روستاها خانواده ای چندین هکتار زمین و یک خانه کاهگلی هم دارد بعد از فوت شوهر، زن خانواده تنها از بنای آن خانه ارث می برد و از زمین هیچ ارثی نمی برد با وجود اینکه در روستاها خانمها هم پای آقایون و حتی در برخی موارد بیشتراز آقایون، فعالیتهای کشاورزی و... دارند و این به نوعی ظلم محسوب می شد تا اینکه با بررسیهای که شد و استفتایی که از مقام معظم رهبری صورت گرفت این طرح در مجلس تصویب شد و خانمها هم از عرصه(زمین) و هم از اعیان(بنا) ارث می برند.

طرح دیگری که به تصویب رسید بحث دیه خانم ها بود که اگر خانمی در اثر قتل عمد فوت می کرد ۱ بند به بندهای مجازات اسلامی اضافه شد تا مابقی دیه یک زن توسط دولت پرداخت بشود و خانواده زن می توانند تقاضای قصاص کنند.

* جنابعالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستید. نظر شما درباره تسخیر سفارت انگلیس و تصرف باغ قلهک چیست؟

درباره بحث تسخیر سفارت انگلیس، بحثهای مفصلی را می توان مطرح کرد اما خلاصه اش این است که ما بعد از تحرکاتی که انگلیس در فتنه ۸۸ و درقبل و بعداز انتخابات داشت به شدت به این تحرکات معترض بودیم و به جهت اینکه عملکرد سفارت به عنوان یک مرکز فتنه و پایگاه جاسوسی مطرح می شد لذا طرح کاهش رابطه با انگلیس را مطرح کردیم و در کمیته رای آورد اما بنا به دلایلی در هیئت رئیسه، این طرح متوقف شد تا زمانیکه تحریم ها توسط انگلیس و سایر کشورها تشدید شد به واسطه این موضوع، طرح کاهش رابطه با انگلیس به تصویب رسید که موفقیت بزرگی برای ما بود از بابت اینکه واقعا انگلیس، همیشه با خوی استعمارگری برکشورها نگاه می کند و همواره خود را آقا و سرور می داند و خوی تاریخی خود را دنبال می کند و به نوعی با این طرح و مصوبه حقیر شد و در ضمن تصویب این طرح پیغامهایی هم بینشان رد وبدل شده بود و نگرانی خود را از بابت این مصوبه مجلس، نشان دادند.

حضور دانشجویان در مقابل سفارت هم در دفاع از مصوبه مجلس کاملا قابل درک بود و از دانشجویان عدالتخواه که همواره به سیاستهای انگلیس معترض بودند این انتظار می رفت منتهی در بخش آخر تجمع مقابل سفارت که عده ای، وارد سفارت شدند و منجر به تخریب اموال و بعضا تحرکات برخی افراد سودجو که اساسا دانشجو نبودند باید مدیریت بهتری از سوی تشکلهای دانشجویی صورت می گرفت و بیشتر فضا را دست می گرفتند و مدیریت می کردند و اجازه این سوء استفاده ها را نمی دادند. البته نکته مبهم و قابل تامل هم در این قضیه باز بودن درب سفارت و قفل نشدن درب از داخل بود که همواره همه سفارت خانه ها اقدامات امنیتی و حفاظتی خاصی در اینگونه شرایط را رعایت می کنند.

اما سفارت انگلیس با توجه به اینکه تعداد زیادی دانشجو آن هم دانشجویان معترض به سیاستهای انگلیس این درب را قفل نکرده بودند و این جای سئوال دارد و در کل قضیه، جز مورد آخر از دانشجویان انتظار می رفت.

* آیا در کمیسیون حقوق بشر، اقداماتی برای منافقین تواب و خانواده های آنها در نظر گرفته شده است؟

ما در کمیته، جلسات و بحثهای زیادی در این زمینه انجام دادیم و جلساتی با خانواده های قربانیان ترور داشتیم .موضع نظام، آن است که منافقینی که از گذشته خود پشیمان هستند می توانند برگردند و در کنار خانواده هایشان در ایران زندگی کنند البته تاکید هم شده به عراق و جوامع بین الملی که منافقینی که دارای پرونده هستند و در پرونده های آنها جرایمی مانند به شهادت رساندن هموطنانمان هست به دستگاه قضا معرفی شوند تا طبق قوانین کشور به جرایم آنها رسیدگی شود.

اتفاقا خود ما هم افراد این گروه را قربانی یک گروهک تروریستی می دانیم به جهت اینکه اغفال شدند و در یک فضای کاملا بسته روی فکر و ذهنشان کارشده است.

خانواده های این افراد به شدت نگران و ناراحت هستند و ما نیز نگران وضعیت این افراد در پادگان اشرف هستیم وضعیتی در اردوگاه برای زنان پیش آوردند و متاسفانه فرزندان را از مادران جدا کردند و به کشورهای دیگر فرستادند و اجازه هیچ گونه تماس یا ارتباط با خانواده را اینها ندارند. روند کاری طوری تنظیم شده که زنان همپای مردان از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کار باشند و دریک شرایطی مسعود رجوی اعلام کرد که تمام زنان باید از شوهران خود جدا شوند و مسائلی از این دست، نشان دهنده قربانی بودن این افراد توسط گروهک تروریستی است و باید تدبیری برای نجات این افراد چاره شود.

* از کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرا بگویید و اینکه چه کسانی در این ترکیب عضو هستند و فعالیت دارند؟

ترکیب کمیته به این صورت است که خانم ها فاطمه فخر و فهیمه خان محمد زاده به نمایندگی از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، خانم ها صدیقه شاکری و بنده به نمایندگی از سوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، خانم معصومه آباد به نمایندگی از سوی آقای محمدباقر قالیباف و خانم لاله افتخاری به نمایندگی از سوی آقای علی لاریجانی، کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان را شکل داده اند.

اهداف کمیته زنان شامل افزایش مشارکت زنان در بحث های سیاسی و اجتماعی است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین الملل تاثیرگذار است. الان بسیاری از نگاههای بین المللی به انتخابات مجلس است و اخبار و تحولات داخل کشور را رصد می کنند و تجربه فتنه ۸۸ نشان داد که نظام سلطه از هیچ تلاشی برای ایجاد شرایط ویژه درکشور دریغ نمی کند.

باتوجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند قاعدتا این نیمه جمعیت از اهمیت به سزایی برخودارند و تجربه نشان داده که همیشه مشارکت خانمها بیشتر از آقایان بوده است علاوه بر اینها خانمها نقش مهم و تاثیر گذاری نیز در خانواده دارند و باید این امر را مغتم بشماریم و این حضور و مشارکت مردم هست که معادلات نظام سلطه را به هم میریزد و اقتدار کشور را نشان می دهد.

هدف دیگر این است که کاندیداهای خانمی که صلاحیت دارند و سابقه مثبتی دارند و این انگیزه را برای حضور در مجلس دارند به جبهه متحد اصولگرایان معرفی کنیم تا در مجلس آینده تعداد بیشتری از کرسیهای مجلس را خانمها در اختیار داشته باشند و به هیچ وجه این ۸ نفرخانم از ۲۹۰ نفر نماینده شایسته نیست.

هدف بعدی این است که خلاهای قانونی در حوزه زنان و خانواده را بررسی و قوانین متناسب با آنها رابتوانیم پیش بینی کنیم.

هدف دیگری که داریم جریان سازی در حوزه زنان هست و باید نگاه اصولگرایان به زن و خانواده را تبیین کنیم که این برگرفته از نگاه اسلام به جایگاه زن در خانواده و جامعه اسلامی است. نگاهی که امام خمینی(ره) نیز به نقش زنان در جامعه داشتند حضرت امام(ره) نقش زنان در جامعه را به عنوان یک تکلیف مطرح کردند که خانمها هم باید در مسائل کلی نظام دخالت کنند لذا ما باید این موضوع و نگاه را در جامعه تبیین کنیم و درباره حضور ارزشمند زنان فضاسازی هایی انجام دهیم.

در همین راستا در استانهای مختلف دست به کار شدیم تا گزینه های مطلوب را به بزرگان جبهه متحد معرفی کنیم و از بزرگان جبهه متحد می خواهیم تا حمایت از خانمهای انقلابی و متعهد و توانمند را یکی از اولویتهای خود قرار دهند چون خانمها در شرایط حاضر در فرصت برابری با آقایون نیستند.

برای این مقصود می توان با مصاحبه ها، سخنرانی ها، سایتهای تخصصی ویژه بانوان و همچنین ارتباطات چهره به چهره، این فضاسازی ها را انجام داد و هرچه برنامه ریزی بهتر و دقیق تری داشته باشیم انتخابات پرشکوه تری در پیش داریم.

* به نظر شما زنان صاحب چه تعداد از کرسیهای مجلس نهم می شوند؟

ماهمه تلاشمان براین است که تعداد کرسیهای زنان در مجلس را افزایش دهیم البته برای ما هم حضور کمی مهم است هم کیفی در برخی کشورها قوانینی تصویب کردند و تعداد مشخصی از کرسیهای مجلس را به خانمها اختصاص دادند ما در ایران این شرایط را نداریم پس هیچ ضمانتی برای تعداد تصاحب کرسیها توسط خانمها وجود ندارد.

* چرا خانمها با توجه به اینکه نیمی از جامعه را تشکیل می دهند کمتر به نمایندگان زن رای می دهند؟

این معلول چند علت می تواند باشد. یکی اینکه برخی خانمهای توانمند شاید خیلی انگیزه برای اینگونه رقابتها نداشته باشند و شاید با روحیات آنها سازگار نباشد و دیگر اینکه کار برای خانمهایی که به طور مستقل از شهرهای کوچک کاندیدا می شوند بسیار سخت است و اگر در لیست احزاب و گروهی باشند کارشان راحتتر می شود و در اینجا این احزاب هستند که باید از این خانمها حمایت کنند. دلیل دیگر اینکه فرهنگ حضور و مشارکت خانمها هنوز در جامعه جانیافتاده است و این چیزی نیست که به صورت چکشی بخواهد حل شود و نیاز به فرهنگسازی دارد.

مثلا در شورای شهر خانم‌ها حضور موفق دارند. در خیلی از شهرها و شهرستان‌ها و بعضا حتی آقایون می‌آیند و می‌گویند این خانم به اندازه ۱۰ نفر از آقایون فعالیت می‌کند و مسئولانه کار می‌کند. خب این فرهنگ در شوراها جا افتاده اما در مجلس آنچنان که شایسته هست هنوز جا نیفتاده و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، اینگونه مسائل، مسائل ریزی است که به تدریج با فرهنگ‌سازی باید در جامعه و باور مردم جا بیفتد. فعلا هنوز این فرهنگ را نمی‌بینیم حتی بین برخی افراد محقق و صاحب‌نظر و کارشناس بعضا من در همین مرکز پژوهش‌های مجلس مثال بزنم. طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حوزه زنان به آنجا می‌رود و کارشناسان مرکز باید نظر بدهند، نوع نگاه، نگاهی نیست که متناسب با مطالبات مقام معظم رهبری و با اندیشه حضرت امام در حوزه زنان باشد. کاملا نگاه سنتی و مردسالارانه است و نمود آن را در تحقیقاتی که نتیجه آن را به ما می‌دهند می‌بینیم. این نمودی از یک جامعه است و می‌بایست کار شود.

* کمیته بانوان به عنوان یک نهاد چه برنامه‌ای برای بیشتر شدن کرسی‌های مجلس برای خانم‌ها دارد؟

ما از مدت‌ها قبل به دنبال این امر بودیم حتی قبل از شروع فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی این خلأ را در مجلس هشتم داشتیم. با آقای لاریجانی از طرف کمیسیون زنان جلساتی داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم. خود ایشان هم معتقد به وجود این خلأ هستند. به هر حال بعضی از کشورهای منطقه شاید سالیان گذشته اساسا نماینده زن در مجلس نداشتند اما الان که به کشور ما می‌آیند به این نکته اذعان دارند که تعداد نمایندگان زن ما از کشور شما بیشتر است و این برای کشور ما شایسته نیست و هر کشوری ما می‌رویم این سوال را از ما دارند چون نماد مشارکت سیاسی زنان را مجلس می‌دانند و هر کجا ما درباره دستاوردهای انقلاب و پیشرفت‌های زنان صحبت می‌کنیم، اینها الگوی ما و انقلاب اسلامی را موفق می‌دانند ولی وقتی به مجلس می‌رسیم یک نقطه ضعفی برای ما محسوب می‌شود و عدم مشارکت سیاسی زنان را نشان می‌دهد و ما هم که داعیه‌دار این هستیم که یک الگوی جهانی می‌خواهیم ارائه بدهیم.

طبق فرمایش حضرت آقا در حوزه زنان، ایشان اشاره می‌کنند که شما هر الگویی که ارائه بدهید یک الگوی جهانی خواهد بود برای زنان جهان و حضرت امام(ره) فرمودند اگر یک قدم بردارید در جهت دفاع از حقوق زنان یک قدم برداشتید در جهت دفاع از حقوق زنان کل جهان و این فرمایشات، رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند. لذا باید کار کرد تا در همه حوزه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. در مجلس هم بتوانیم تعداد قابل توجهی از نمایندگان زن داشته باشیم.

چند نکته مثبت این لایحه این است که دادگاه‌های تخصصی خانواده در این لایحه دیده شده و قضاتی که حضور پیدا می‌کنند باید در رابطه با دعاوی خانوادگی تجربه موفقی داشته باشند و اینکه از قاضی مشاور زن باید استفاده بشود. مراکز مددکاری که دیده شده با حضور مددکاران و مشاوران و افراد آشنا به حقوق خانواده هستند و اینکه بتوانیم به‌ واسطه مشاوره از موارد طلاق جلوگیری کنند.

بحث حق حضانت و اینکه به نوعی حقوق خانم‌ها در این قضیه نادیده گرفته می‌شد در این لایحه، این حقوق زن گنجانده شده و حتی وکیل معاضدتی دیده شده که برای خانم‌هایی که نمی‌توانند به لحاظ مالی، استطاعت گرفتن وکیل ندارند. قوه قضائیه وکیل را به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌دهد و اینکه در دعاوی خانوادگی و زنان در محل سکونت خودشان بتوانند دادخواست ارائه بدهند چون مواردی هست که خانم‌ها مجبورند برای پیگیری حقوقی پرونده شان سفرهای متعددی انجام دهند و این مشکلات جدی برای خانم‌ها ایجاد کرده بود و یکی از مواردی که باید تاسف خورد درباره کسانی بود که خودشان را مدافع حقوق زنان نامیده بودند و فضای منفی به جهت بهره‌برداری خاصی که مدنظرشان علیه این لایحه به راه انداخته بودند.

انشاءالله اگر به تصویب برسد خانم‌ها از مزایای این لایحه بهره‌مند می‌شوند.

* راهکاری برای افزایش کرسی نمایندگان مجلس هست؟

سئوال خوبی است. مثلا می‌توان احزاب و گروه‌ها را مجاب کرد تا درصدی از لیست خود را به بانوان اختصاص بدهند. البته این هم ضمانت رای‌آوری ندارد و چون سیستم انتخابات کشور ما حزبی نیست بستگی به رای مردم دارد. راه دیگری که دارد رایزنی با افراد تاثیرگذار در جبهه به صورت مستمر هست که داریم انجام می‌دهیم و ضرورت‌های حضور زنان در مجلس آینده را از نگاه خودمان و با توجه به نگرانی‌های موجود مطرح خواهیم کرد و از این باب ما انجام تکلیف می‌کنیم و بقیه مسئولیت به عهده مسئولین و بزرگان جبهه متحد است.

* نحوه ورودتان به سیاست چگونه بود؟

من از سال ۶۶ که وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم، در کنار درس، فعالیت‌های تشکیلاتی و همکاری با تشکل‌های دانشجویی را جزو وظایف خودم قرار دادم. آن موقع تنها تشکلی که فعال بود انجمن اسلامی بود و بعد از پایان جنگ حضرت امام فرمان تشکیل بسیج دانشجویی را دادند و همان زمان بسیج دانشگاه تشکیل شد و آقای دکتر زاکانی در آنجا مسئولیت داشتند و در واقع پایه‌گذار بسیج علوم پزشکی بودند و ما هم همکاری می‌کردیم. این روند همکاری حتی بعد از فارغ‌التحصیلی هم ادامه داشت و در واقع مدتی در بحبوحه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و خود سازمان فعالیت می‌کردم و مسئولیت بخش خواهران را به عهده داشتم زمان انتخابات مجلس هفتم هم زمزمه‌هایی به عنوان حضور مطرح شد منتها به علت فرصت کمی برای ثبت‌نام بود توفیق حضور نداشتم و برای مجلس هشتم این پیشنهاد مطرح شد و ما در همکاری با جبهه متحد اصولگرایان در لیست جبهه متحد وارد شدم و انگیزه اصلی‌ام علاقه به عالم سیاست و به ‌طور خاص دفاع از حقوق زنان بود. و به نظر من راه ورود خانم‌ها به مجلس همکاری با احزاب و تشکلیلات تاثیرگذار و قوی است.

* به نظر شما متوسط حقوق یک خانواده در ماه چقدر باید باشد؟

سئوال سختی پرسیدند من تا قبل از مجلس خرید می ‌رفتم ولی الان فرصت چندانی ندارم فقط گاهی برای بررسی قیمت کالاها و اجناس ضروری برای آنکه در مجلس بتوانیم از این بابت هم تصمیمات لازم را داشته باشیم و اطلاع از وضعیت معیشتی مردم داشته باشیم پرس و جوهای میدانی دارم. ما نیاز داریم بین مردم باشیم. گاهی ممکن است در تاکسی یا مترو باشیم و با آنها مواجه شویم. من یکبار از ونک تا شهرری با مترو، سفر داخل شهری داشتم تا بررسی کنم چیزهایی که شنیده بودم و وضعیت زنان و بعضا زنان سرپرست خانوار که در مترو دستفروشی می‌کنند و با دکتر قالیباف هم مکاتبه‌ای داشتیم درباره ایجاد غرفه‌هایی در مترو و کمک برای ایجاد شغل برای این خانم‌ها که به‌ طور منظم اجناس‌شان به فروش برود.

در جواب شما که یک خانواده یه نفره چه میزان درآمد داشته باشد بستگی به شرایط خانواده دارد اما به نظر من حداقل ۵/۱ میلیون در ماه برای خانواده‌ای که مستاجر هستند.

* چقدر ماهانه حقوق می‌گیرید؟

بین ۱۴۰۰۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال که هزینه وام از این مبلغ کم می‌شود.

* یارانه می‌گیرید یا نه؟

نه، نمی‌گیرم چون خود را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانم.

* نظرتان درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها چیست؟

به ‌طور کلی اجرای طرح هدفمندی یک ضرورت بود و بالاخره در نحوه اجرا اختلاف ‌نظرهایی هست. پرداخت نقدی با توجه به قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق یک ضرورت بود ولی سایر ابعاد این طرح مثل بحث حمایت معیشتی در قالب بیمه‌ها و تامین اجتماعی و اینها و همچنین بحث بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان مباحثی است که با دولت اختلاف‌نظر داریم. مجلس ارتباط مستمر دارد و مجلس پیگیر بحث بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان و صنایع و کشاورزی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود..

* لوازم خانگی شما در منزل ایرانی است یا خارجی؟

سعی من بر این بوده که لوازم ایرانی استفاده کنم و بیشتر لوازم در منزل من ایرانی است البته بعضا شده که جنس خارجی هم تهیه کرده باشم ولی اعتقادم بر این است که در جهت حمایت از تولیدکنندگان اجناس ایرانی مصرف کنم و الحمدلله ظرفیت خوبی در کشور داریم اگر این اجناس خارجی بگذارند و باید با وضع تعرفه‌ها جلوگیری بشود از ورود اجناسی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود و باعث ایجاد بازار رقابتی در جامعه شویم و این از مطالبات مقام معظم رهبری نیز هست که فرمودند: مسئولین باید به سمت تقویت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ممانعت از اجناس خارجی با تعرفه‌ها و سایر روش‌های موجود و انصافا اگر مردم به سمت خرید کالای ایرانی بروند به این موضوع می‌رسند که خیلی از موارد کیفیت کالاهای ایرانی بسیار بالاتر از کالاهای مشابه خارجی است که قیمت آن نیز پایین است. ما به جهت فرهنگی که به جا افتاده بعضی تولیدکنندگان را می‌بینیم که جنسی را که تولید می‌کنند ۲ لیبل رویش می‌زنند یکی ساخت ایران و دیگری ساخت یک کشور دیگر و آنی که ساخت کشور خارجی، لیبل خورده، بیشتر خریدار دارد. برای اینکه مشتری بیشتر جذب کنند به نوعی جنس ایرانی را به اسم جنس خارجی ارائه می‌دهند.

* اخبار را از کدام منابع دریافت می‌کنید؟

صداوسیما، رسانه‌های مکتوب و سایت‌ها را رصد می‌کنم. البته جلسات منظمی هم با برخی افراد در حوزه های مختلف داریم که کمک می کنند.

* جمع بندی جنابعالی از طراحی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات مجلس نهم چیست؟

نظام سلطه برای انتخابات مجلس نهم ایران چند راه را طراحی کرده است اول اینکه با دامن زدن به یک تحلیل متوهمانه، نیروهای انقلاب را مجبور کند که با چند لیست وارد رقابتهای انتخابات مجلس نهم شوند و از این رهگذر به ایجاد فضای افشاگری برای اسرار نظام بپردازیم در مرحله بعد همچون انتخابات گذشته، ایجاد ظرفیت برای حرکت‌های خیابانی و ایجاد ناامنی و اغتشاش را در دستور کار دارد.

به موازات آن، ایجاد فضایی برای ایجاد شبکه سازی اجتماعی را همچنان، دنبال می کنند. با توطئه چینی های بیرونی، ایجاد فضا برای تشدید فشارها از خارج به داخل را پیگیر هستند و در توطئه چینی داخلی، ایجاد شکاف شدید در درون حاکمیت را به شدت مورد سرمایه گذاری قرار داده اند و در ادامه ایجاد فضا برای نقد اساسی حکومت و مشروعیت زدایی از انقلاب اسلامی را در دستور دارند. از نگاه آمریکا، انگلیس و اسراییل، انتخابات بخشی از پروژه نرم و کودتای مخملی خواهد بود.

* جریان فتنه، چه وظیفه ای بر عهده خواهد داشت؟

طراحان پشت صحنه فتنه در داخل، طراحی های نظام سلطه را دنبال می کنند و در عین حال، سیاه‌نمایی می کند تا الگوی نظام دینی را شکست خورده معرفی کنند و در ادامه آن،، روی الگوی اسلام سکولاریسم که ترکیه علمدار آن است فعال کنند.

البته از جریان انحرافی غفلت نکنیم. جریان انحرافی، برای نظام سلطه کارکردهایی دارد از جمله با به چالش کشیدن مستمر برنامه های رهبری معظم انقلاب برای اداره کشور، ایجاد شکاف در درون اصولگرایان، دامن زدن به افشاگری واهی و خودساخته؛ نظام سلطه معتقد است اینها می توانند ادبیات فتنه را در سال ۹۰ بازتولید کنند.

* لطفا به کلمات ذیل پاسخ کوتاه بدهید



زن: کانون مهر و محبت هستی و آینه جمال خداوند



فرزند: تمام دارایی مادر و پدر



همسر: یار و یاور



مردسالاری: تفکر سنتی



زن‌سالاری: تفکر غربی



انتخابات: عرصه تعیین آینده وطن



وزارت امور زنان: مسیر ساختاری تحول آینده زنان



فتنه ۸۸: عرصه ابتلاء و امتحان خواص



خطوط قرمز اصولگرایان: فتنه، انحراف، فساد



ساکتین فتنه: عقب افتاده های سیاسی



ساکتین انحراف: نان به نرخ روز خوردن



ساکتین اختلاس: در همه دوره ها و همراه با همه جریانهای قدرت طلب



محمدجواد لاریجانی: پیر سیاست



علی اکبر صالحی: چهره آشنای بین‌المللی



منوچهر متکی: وزیر همیشه خندان



آیت الله مهدوی کنی: امام، آینده کسی را جز او تضمین نکرد



آیت الله مصباح یزدی: روحانی بیدار و با بصیرت انقلاب



وحیده دستجردی: اولین وزیر زن توانمند



زهره الهیان: انشاءالله بنده خداوند

