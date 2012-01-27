به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر فاطمینسب ظهر جمعه در مجمع انتخابات هیئت ورزشی بیماران خاص استان بوشهر اظهار داشت: توسعه و گسترش ورزش در جامعه امری لازم است و ورزش موثرترین ابزار درمانی برای بیماران خاص است.
وی افزود: هدف این فدراسیون بالا بردن سطح تحمل این قشر از جامعه است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم.
این مسئول با تاکید بر لزوم گسترش ورزش در بین بیماران خاص خاطرنشان کرد: پنج گروه بیماران تالاسمی ماژور، دیالیزی، هموفیلی، دیابتی تیپ یک و تیپ دو و پیوند اعضا مخاطبان این فدراسیون هستند.
فاطمینسب از فعالیت 18 هزار ورزشکار سازمانیافته در فدراسیون بیماریهای خاص خبر داد و افزود: در حال حاضر 18 هزار ورزشکار سازمان یافته زیرمجموعه این فدراسیون در کشور فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: انتظار ما از هیئتهای استانی اعزام تیم به مسابقات نیست بلکه در ابتدا شناسایی بیماران خاص به منظور ترغیب آنها در فعالیتهای اجتماعی است.
فاطمینسب اظهار داشت: این افراد را میتوان از طریق تشکلهای NGO، معاونت درمان بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، کمیته امداد و بهزیستی شناسایی و برای شرکت در فعالیتهای ورزشی دعوت کرد.
وی اضافه کرد: این فدراسیون از سال 84 فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده و فدراسیون نوپایی در سطح کشور است که انتظار داریم همه مسئولان برای رشد این فدراسیون همکاری کنند.
در این مجمع زهرا پالیزدان با 17 رای اعضای مجمع، بمدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت ورزشهای بیماران خاص استان بوشهر انتخاب شد.
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