انتخاب نمایندگان وابسته به مراکز قدرت امری نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه وابستگان به قدرت، دولت و حکومت حق ندارند نماینده تعیین کنند، افزود: نامزدهای نمایندگی نیز حق استفاده از بودجه های دولتی را ندارند.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد: باید همه تلاش کنند تا افرادی آزاد، آزاداندیش و صالح به مجلس راه پیدا کنند و مرد و مردانه به امر قانون گذاری ونظارت بر قانون بپردازنند و وام دار هیچکس هم نباشند.

آیت الله طباطبایی‌نژاد حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات را مهمترین وظیفه آحاد جامعه اسلامی دانست و با تقدیر از تمام کسانی که وارد صحنه انتخابات شده اند اظهار داشت: ممکن برخی افراد صلاحیت شان احراز نشود یا "اشتباها" رد شده باشد یا شرایط نمایندگی، امام جماعت، امام جمعه و... نداشته باشد ، این امر از شان آنها نمی کاهد و هزاران جا برای خدمت وجود دارد البته دست اندرکاران امر انتخابات باید ضمن دقت در کارسخت گیری زیاد نکنند وهمه باید برادرانه و با چشم دوستی به هم نگاه کنیم.

امام جمعه اصفهان همچنین بر ضرورت دقت مردم در انتخاب کاندیداهای مجلس نهم تاکید و تصریح کرد: کسانی که از تایید شورای نگهبان می گذرند و وارد صحنه رقابت انتخابات می شوند به منزله تایید صد درصدی نیست، وابستگی های حزبی و گروهی هم ملاک نیست، خود مردم باید نسبت به این افراد توانمندی هایشان و سایر شرایط مورد نیاز نمایندگی مجلس تحقیق کنند و فقط به امید شورای نگهبان نباشند.

اتحادیه اروپا حاضر شد به خودش هم ضرر بزند

وی در ادامه خطبه های نماز تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا را یاد آور شد وگفت : اتحادیه اروپادر راستای اهداف آمریکای جنایتکار حاضر شده به خاطر خسارت زدن به ایران اسلامی به خودش هم ضرر برساند ، اگر چه 18 درصد خرید نفت ایران توسط اروپا نقش مهمی در اقتصاد ایران ندارد و دهها کشور دیگر در دنیا آماده خرید نفت ایران هستند.

وی با اشاره به هوشیاری مردم آگاه و همیشه درصحنه ایران اسلامی وصبر واستقامت آنها در برابر مشکلات وسختیها ، افزود : تمام این دسیسه ها وفرصت شش ماه هم به خاطر انتخابات در پیش رو و دلسرد کردن مردم کشورمان در برابر انتخابات است اما دشمنان ایران اسلامی بدانند مردم ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی ، همچون سه دهه گذشته توطئه های دشمن را خوب می شناسند و به خاطر مشکلات، گرانی ها و توطئه هایی تحمیلی استکبار از نظام وانقلاب خود وانتخابات دست بر نمی دارند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب دینی و برخاسته از عمق جان و اعتقادات وآگاهی مردم ایران بوده، نه انقلاب هایی که با کودتا ایجاد می شود، ادامه داد: مردم چه بسا به دولت و مسئولین در برابر مشکلات انتقاد داشته باشند و حتی آنها نسبت به بروز برخی مشکلات مقصر هم باشند امادست از دین وانقلاب خود بر نمی دارند و همانطوری که امام راحل عظیم الشان فرمودند ؛ مردم ما اول متحول شدند بعد علیه حکومت جبار طاغوت قیام کردند و هر روز از رشد وتعالی بیشتری برخوردار می شوند .

امام جمعه اصفهان همچنین 12 سالروز ورود حضرت امام خمینی به میهن اسلامی را تبریک گفت وافزود : بهمن عید بزرگ ملت ایران است ایامی که با همت ومردانگی مردم سلحشور ایرا ن اسلامی ظرف ده روزپس از ورود حضرت امام به میهن اسلامی ، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.