آخرین تحقیقات واکسن ضد مالاریا در دست انجام است/سال 2014 اتمام فاز سه تحقیقات

محمد مهدی گویا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه ملی حذف مالاریا افزود: به صفر رسیدن انتقال از نیش پشه در منطقه جغرافیایی خاص از اهداف برنامه ملی حذف بیماری مالاریا است.

گویا تصریح کرد: آخرین تحقیقات واکسن ضد مالاریا در دست انجام است و فاز 3 تحقیقات واکسن در سال 2014 به پایان می رسد و در سال 2015 در ارتباط با اثر بخشی 40 تا 60 درصد تصمیم گیری می شود.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای تحقیقات مالاریا واکسن ضد مالاریا با اثر بخشی 60 درصد خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت اظهارداشت: انتخاب روش های تشخیص مناسب و سریع ، روشهای درمانی ترکیبی، برنامه ریزی جدی برای مقاومت نسبت به حشره کش ها و ... به طور جدی در برنامه حدف مالاریا دنبال می شود.