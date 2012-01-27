کاربران به شبکه های اجتماعی خارجی اعتماد نکنند

سرهنگ ایرج محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از کاربران گیلانی با شبکه های اجتماعی خارجی که به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پایبند نبوده ارتباط برقرار و آن شبکه ها از اطلاعات دریافتی به انحاء مختلف علیه آن شخص یا کشور ایران استفاده سوء می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه بررسی ها نشان می دهد حضور بسیاری از کاربران ایرانی در فضای شبکه های اجتماعی با مخاطراتی در رابطه با تهدید حریم خصوصی آنان مواجه است، اظهار داشت: سهل انگاری این دسته از کاربران، گاه صدمات جدی جبران ناپذیری به آنان وارد می کند.

رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به اینکه اعتماد به مخاطب یا کسانی است که در لیست دوستان شما قرار می گیرند مهمترین چالش در شبکه های اجتماعی اینترنتی است، گفت: مطالعه سبک کاربری کاربران ایرانی نشان می دهد که معمولا کاربران درخواست سایر کاربران برای دوستی را به راحتی می پذیرند.

وی یادآور شد: در شبکه های اجتماعی دوست یابی تنها دوستان و آشنایان در فضای واقعی در این فضا نیز نسبت به اتصال و اشتراک گذاری اطلاعات و محتوا اقدام می کنند.