450 محقق داخلی و خارجی در اولین کنگره بین المللی مالاریا شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر محققین فعال در عرصه مبارزه با مالاریا ، معاونین بهداشتی و کارشناسان مسئول مبارزه با بیماریها دانشگاههای علوم پزشکی از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند.

زارع با اعلام اینکه کنگره بین المللی مالاریا با همکاری مراکز تحقیقاتی و اساتید بین المللی برگزار می شود، گفت: اساتید و محققان از کشورهای اتریش، پاکستان، سودان، عراق، عمان و قطر در این کنگره حضور دارند.

وی هدف اصلی از این کنگره را استفاده از نتایج پژوهش های محققین داخل و خارج از کشور در راستای برنامه حذف مالاریا از ایران عنوان کرد.