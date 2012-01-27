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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

زارع:

450 محقق داخلی و خارجی در اولین کنگره بین المللی مالاریا شرکت کردند

450 محقق داخلی و خارجی در اولین کنگره بین المللی مالاریا شرکت کردند

کیش - خبرگزاری مهر: دبیرکمیته اجرایی اولین کنگره بین المللی مالاریا از استقبال کم نظیر و حضور بیش از 450 نفر محقق داخلی و خارجی در اولین کنگره بین المللی مالاریا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام زارع بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر محققین فعال در عرصه مبارزه با مالاریا ، معاونین بهداشتی و کارشناسان مسئول مبارزه با بیماریها دانشگاههای علوم پزشکی از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند.

زارع با اعلام اینکه کنگره بین المللی مالاریا با همکاری مراکز تحقیقاتی و اساتید بین المللی برگزار می شود، گفت: اساتید و محققان از کشورهای اتریش، پاکستان، سودان، عراق، عمان و قطر در این کنگره حضور دارند.

وی هدف اصلی از این کنگره را استفاده از نتایج پژوهش های محققین داخل و خارج از کشور در راستای برنامه حذف مالاریا از ایران عنوان کرد.

کد مطلب 1518314

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