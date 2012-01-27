پرداخت یک میلیارد و 693 میلیون ریال غرامت بیمه به نخلداران بندرعباسی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شفیعی عصر جمعه در حاشیه بازدید از باغات نخل در روستاهای مرکزی شهرستان بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال، 807 نفر از باغداران این شهرستان باغات نخل خود را بیمه کرده اند گفت: 711 نفر از این بیمه گزاران برآورد خسارت شده که در حال پرداخت یک میلیارد و 693 میلیون ریال غرامت به آنان هستیم.

شفیعی افزود: این تعداد بهره بردار با پرداخت 268 میلیون ریال حق بیمه سهم بیمه گذار، 596 هکتار از باغات خود را بیمه کرده اند.

وی اضافه کرد: این میزان سطح نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی فعالیتهای آموزشی و ترویجی انجام شده، عملکرد مناسب صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان و واگذاری امور بیمه به کارگزاران وارزیابان بخش خصوصی و مکانیزه شدن مراحل اجرایی از جمله مهم ترین دلایل افزایش استقبال کشاورزان از بیمه نخیلات و سایر محصولات کشاورزی است.