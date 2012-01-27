برتری ایرانجوان بوشهر برابر فولادگستر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه و از مسابقات هفته بیست و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور دو تیم ایرانجوان بوشهر و فولادگستر در برابر هم قرار گرفتند که تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر با دو گل به برتری رسید.

بیش از 4 هزار تماشاگر بوشهری در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر از نزدیک دیدار این دو تیم را در یک هوای سرد زمستانی تماشا کردند و در یک دیدار زیبا و پرجنب و جوش تیم ایرانجوان بوشهر هر سه امتیاز را به دست آورد.

در اواسط نیمه نخست این بازی و در حالی که دو تیم یک بازی پایاپای را انجام می‌دادند حمیدرضا زوهانی نخستین گل این دیدار را وارد دروازه فولادگستر کرد.

در ادامه نیمه نخست نیز دو تیم حملاتی را بر روی دروازه همدیگر تدارک دیدند و در چند نوبت تا آستانه فروریختن دروازه‌ها پیش رفتند و در نهایت نیمه نخست با تک گل ایرانجوان به پایان رسید.

نیمه دوم این دیدار را تیم فولادگستر تهاجمی آغاز کرد و برای جبران گل خورده تلاش کرد و البته ایرانجوان نیز بازی بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

در حالی که تنها 12 دقیقه به انتهای این بازی مانده بود، حسین خسروی مهاجم ایرانجوان موفق شد دومین گل ایرانجوان را به ثمر برساند و ورزشگاه شهید بهشتی را غرق در شادی کرد.

در دقایق باقیمانده این دیدار نیز تیم فولادگستر برای جبران گل‌های خورده چند حمله را تدارک دید که موفق به گشودن دروازه ایرانجوان نشد و این دیدار زیبا و تماشایی با نتیجه 2 بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت.

تیم ایرانجوان با کسب این سه امتیاز 30 امتیازی شد و در رده سوم جدول باقی ماند.

پیکان تهران و شهرداری بندرعباس رده‌های اول و دوم گروه نخست را در اختیار دارند.