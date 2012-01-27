محموله بزرگ قاچاق چوب جنگلی در تالش کشف شد

ناصر پوراکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشف چوب آلات جنگلی قاچاق در سه نقطه از شهرستان تالش باعث دستگیری هفت نفر و ضبط چهار دستگاه خودرو شد.

وی اظهارداشت: پس از کسب خبر مبنی بر بارگیری چوب آلات جنگلی توسط یک دستگاه کامیون بصورت غیرمجاز در منطقه حویق حافظان انفال الهی براساس وظایف ذاتی خود به منطقه اعزام و با بهره گیری از همراهی نیروی انتظامی شهرستان موفق به بازداشت قاچاقچیان در حین ارتکاب جرم شدند.

رئیس منابع طبیعی تالش گفت: پس از ضبط چوب آلات مکشوفه و انتقال کامیون در حال بارگیری به محوطه این اداره، اقدامات لازم قانونی برای ارجاع پرونده به محاکم قضایی انجام شده است.

وی افزود: در این ماموریت 15 متر مکعب انواع چوب آلات جنگلی شامل گونه های افرا، راش، توسکا، گردو و گیلاس کشف و ضبط شده که پرونده متشکله برای تعیین محل قطع این درختان و برآورد میزان خسارت وارده در حال بررسی است.

پوراکبری اظهارداشت: در راستای گشت های شبانه روزی یگان حفاظت از منابع طبیعی و همینطور در بازرسی خودروهای عبوری در پاسگاههای ایست و بازرسی سیار 45 اصله چوب قاچاق که توسط سه دستگاه خودروی نیسان در مناطق هره دشت لیسار، سراگاه و جوکندان در حال حمل بود، کشف و متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یادآورشد: همکاری و مساعدت های مردمی در امر حفاظت و پاسداشت از جنگلها و مراتع یکی از بزرگترین پشتوانه های حافظان و خادمان انفال الهی است و اطلاعات دریافتی از همیاران طبیعت همراه با هشیاری و وظیفه مندی ماموران حفاظتی موجب ناکامی قاچاقچیان و متجاوزان به منابع طبیعی می شود.