تماشاگران "الهملت " بيش از يك ساعت انتظار كشيدند

به گزارش خبرنگار تئاتر مهر، برهمين اساس تماشاگران فراواني كه براي ديدن نمايش "الهملت" محصول كويت و انگلستان، به تئاترشهرآمده بودند حدود يك ساعت و ربع در سالن انتظار تالاراصلي به انتظار شروع نمايش ايستادند.

اين نمايش طبق جدول اجراهاي جشنواره بايد ساعت 30/18 به روي صحنه مي رفت كه درنتيجه باز بيني قبل از اجرا ساعت 45/19 دقيقه اجرا شد.

تماشاگران مشتاقي كه براي ديدن اين نمايش به تالار اصلي تئاتر شهر هجوم آوردند پس از گذشت چند دقيقه از شروع اجرا ، به دليل عدم ارتباط با اين اثر تالار را ترك كردند.

اين اولين بار نيست كه تماشاگران مشتاق ديدن نمايشهاي خارجي پس از گذشت چند دقيقه ازآغاز نمايش سالنها را ترك مي كنند.

نمايش يك " تئاتر مستند" به كارگرداني عبدالرضا ثامري از آبادان كه پيش از اين در جشنواره تئاتر ايران زمين به روي صحنه رفته بود، نيز يكي ديگر از نمايشهايي بود كه به دليل بازبيني قبل از اجرا در نوبت اول به جاي ساعت 30/17 ساعت 45/18 به روي صحنه رفت و به دنبال آن اجراي دوم نيز كه ساعت 20 بود با تاخير شروع شد.

اتفاق مشابهي نيز براي نمايش "استخوانهاي طلايي " به كارگرداني شكر خدا گودرزي رخ داد .

استقبال از نمايشها روز گذشته درمجموعه تئاتر شهر چندان قابل توجه نبود، به طوري كه تعداد تماشاگران نوبت دوم اجراي نمايش "هنگامي كه بلبلي از خواندن مي ايستد" محصول مشترك فلسطين واسكاتلند در ساعت 22 به ده نفر نمي رسيد.