مانور قرآنی و فرهنگی در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار می شود

حجت الاسلام محمد عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: مانور قرآنی و فرهنگی همزمان با مسابقات کشوری قرآن در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز بر روی ناوهای نیروی دریایی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این مانور قاریان قرآنی کشوری، بین المللی و استانی برای روی ناو نیروی دریایی در طول سفر که در آبهای خلیج فارس خواهد بود به تلاوت قرآن و روخوانی مشغول خواهند شد. همچنین در این مانور برنامه های فرهنگی و معنوی مختلفی تدارک دیده شده است.

وی هدف از برگزاری این مانور را ارسال پیام صلح و دوستی، اعلام همبستگی میان کشورهای همسایه و پیام قرآنی به کشورهای منطقه اعلام کرد.

حجت الاسلام عبادی اظهارداشت: در مسابقات قرآنی کشور که در بندرعباس برگزار خواهد شد بیشتر تمرکز اجرای برنامه های قرآنی و فرهنگی در جزایر استان دیده شده است و سعی خواهد شد تا قاریان برجسته کشور و بین الملل در محافل قرآنی که در جزایر برگزار خواهد شد شرکت کنند.

عبادی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی از جمله برنامه های مهم مسئولان استان هرمزگان است که با طراحی و تخصیص بودجه سعی شده است تا به این مقوله توجه بیشتری شود.