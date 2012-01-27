کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل عصر جمعه در پایان این کارگاه آموزشی ارتقا سطح آگاهی نیروهای دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا را از دستارودهای این کارگاه عنوان کرد.

به گفته محمد عظمایی بررسی میزان مشکلات و مسائل مربوط به قاچاق کالا و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی چهار روزه بود.

وی احقاق حقوق مصرف کنندگان را اولویت یازرسان برشمرد و اظهار داشت: تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات قوانین و یا قراردادهای عرف را باید در معاملات رعایت کرده و خسارتهای مادی و معنوی ناشی از عیوب و یا عدم انطابق کالا یا خدمات را طبق قوانین و ضوابط جاری جبران کنند.

عظمایی با بیان اینکه مصرف کننده نیز در راستای احقاق حقوق خود تقاضای خود را از عرضه کنندگان کالا و خدمات شناسنامه دار و مورد تائید قانون داشته باشند، افزود: شهروندان باید هر گونه خرید از دست فروشندگان و عرضه کنندگان غیر قانونی کالا و خدمات پرهیز کنند.

وی همچنین با اشار به تشدید برخورد با متخلفان صنفی از تمام واحدهای صنفی استان خواست از فروش کالاهای قاچاق از جمله تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه، کالای دخانی و... خودداری کنند.

به گفته سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در صورت عدم رعایت موارد تخلف بازرسان نسبت به جمع آوری کالاهای خارجی از واحدهای صنفی عرضه کننده مطابق ماده 62 قانون نظام صنفی اقدام و با متخلفان برخورد خواهند کرد .

