اخبار کوتاه از نیروی انتظامی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در این استان شدند.

وی افزود: این متهم مواد مخدر را از استان فارس وارد قزوین و به فروش می رسانده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران در تحقیقات خود از موعد ورود یک محموله 32 کیلویی تریاک به استان مطلع و با پوشش محورهای ارتباطی موفق شدند دو دستگاه خودرو حامل مواد را شناسایی و سرنشینان آن را دستگیر کنند.

سردار جعفری نسب یادآورشد: در این اقدام متهم اصلی نیز که جهت دریافت مواد در محل قرار حاضر شده بود دستگیر شد.

وی بیان کرد: ماموران در این عملیات پلیسی موفق شدند پنج قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و 31 کیلو و 180 گرم تریاک جاسازی شده در خودرو را نیز کشف و ضبط کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: این ماموران در اقدامی مشابه با شناسایی یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در قزوین موفق شدند متهم و همدستش را به همراه سه کیلوگرم تریاک خریداری شده دستگیر کنند.

سردار جعفری نسب کشف 500 گرم تریاک توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان را ازدیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته برشمرد و افزود: در این اقدام دو توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی از کشف 360 گرم سوخته تریاک توسط ماموران انتظامی شهرستان تاکستان در بازرسی از یک منزل خبر داد و اظهارداشت: در این اقدام نیز یک توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شده است.

کشف کالای قاچاق

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین همچنین از کشف کالای قاچاق در استان خبر داد و گفت: در دو اقدام پلیسی 140 قطعه تجهیزات ماهواره ای و 184 بسته پوشاک قاچاق کشف و ضبط شد.

جعفری نسب بیان کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی قزوین از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره ای مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی و اطمینان از صحت خبر و با هماهنگی قضایی از منزل فرد یاد شده در بازرسی موفق شدند 140 قطعه تجهیزات ماهواره ای شامل: هشت صفحه دیش، 22 دستگاه ریسیور، 100 دستگاه ال ان بی، کشف و متهم را دستگیر کنند.

سردار جعفری نسب یادآورشد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان تاکستان هم در حین گشت زنی در آزاد راه قزوین، زنجان در حوالی سه راهی قره باغ به یک دستگاه وانت پیکان مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

به گفته سردار جعفری نسب در این اقدام پلیسی 184 بسته پوشاک بچه کشف و راننده نیز دستگیر شد.

وی افزود: در سه اقدام پلیسی هم 9 هزار و 700 ثوب البسه و 224 دستگاه ریش تراش قاچاق کشف و ضبط شد.

جعفری نسب اظهارداشت: ماموران پلیس در حال گشت زنی در آژاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن تعداد چهار هزار و 652 ثوب البسه قاچاق را کشف و ضبط و راننده متخلف را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو در این محور نیز پنج هزار و 40 ثوب لباس زمستانی قاچاق کشف و ضبط و راننده نیز دستگیر شد.

به گفته وی در شهرستان تاکستان هم ماموران بخحش ضیاء آباد موفق شدند از یک دستگاه سواری سمند 224 دستگاه ریش تراش خارجی و 28 دستگاه انواع سشوار قاچاق را کشف و ضبط کنند.

بی احتیاطی راننده پراید حادثه آفرید

بنابر گزارش های رسیده بی احتیاطی راننده پراید در انحراف به چپ در قزوین یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

در این سانحه که در جاده دیال آباد تاکستان رخ داد در اثر برخورد پراید با وانت پیکان راننده پراید کشته شد و راننده و سرنشین وانت نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

علت این حادثه بی احتیاطی راننده پراید در انحراف به چپ اعلام شده است.