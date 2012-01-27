تولید 43 درصد گاز کشور در مجتمع گاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر شعبان‌پور عصر جمعه در جلسه ارزیابی نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی با تولید 43 درصد گاز کشور نقش مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد.

مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اهمیت نظام پیشنهادات افزود: در نظام پیشنهادها، نتیجه‌ کار همیشه بیشتر از مجموع نتایج است و باید نسبت به تقویت نظام پیشنهادات اهتمام ورزیم.

شعبان‌پور خاطرنشان کرد: فکر جوان همیشه اعجاب می‌کند و من از بدو ورودم به این‌جا تاکنون این مسئله را دیده‌ام و اعتقاد دارم که ما باید بسیار بیشتر از این‌ها انرژی بگذاریم و تلاش کنیم و با کنار هم قرار دادن نیروی جوان و باتجربه به بهترین نتیجه دست یابیم.

وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین حسن مجموعه‌ ما همین جوان‌گرایی‌ است و من از این مسئله بسیار خوشحالم؛ این حجم پیشنهادها در مجتمع ما و این همه کار با ارزش که بعد از این پیشنهادها انجام شده و باعث صرفه‌جویی‌های بسیار زیادی در شرکت ما شده؛ نتیجه‌ همین جوان‌گرایی و استفاده از این فکر جوان است.

این مسئول یادآور شد: من مطمئنم که در 10 سال آینده همه‌ شما جوانان در راس هرم خواهید بود.

شعبان‌پور بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی شاهد فعالیت‌های بسیار ارزشمندی در این مجتمع هستیم و حجم و کیفیت کارها روند رو به رشدی داشته است.

وی تصریح کرد: باید دست به دست هم بدهیم و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود در مسیر رشد و بالندگی مجتمع گازی گام برداریم.