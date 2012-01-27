شهیدمنصوری صدرجدول را پس گرفت/ توقف گیتی پسند و پیروزی فولادماهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیم‌های شهید منصور قرچک، فولادماهان اصفهان، صبای قم، فیروز صفه اصفهان و گسترش فولاد تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی نیز به نتیجه انجامید که یکی از آنها جدال شرکت ملی و حفاری ایران و گیتی پسند اصفهان بود.

شهید منصوری که به علت نیمه تمام ماندن دیدارش مقابل گسترش فولاد تبریز صدر جدول لیگ برتر فوتسال را با یک بازی کمتر به تیم گیتی پسند اصفهان سپرده بود، این هفته از تساوی 4 بر 4 این تیم اصفهانی مقابل شرکت ملی حفاری ایران نهایت بهره را برد و با پیروزی 5 بر 3 مقابل راه ساری با 50 امتیاز به صدر جدول رده بندی مسابقات بازگشت. برای تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در این بازی خانگی احمد اسماعیل‌پور و حمید نصیری (هر کدام 2 گل) و اسماعیل وطنخواه موفق به گلزنی شدند و گل‌های تیم راه ساری توسط عماد محمدی، ایمان حیدری و یاسر ابراهیمی وارد دروازه تیم میهمان شد.

امروز همچنین تیم فولادماهان اصفهان در سالن پیروزی این شهر با نتیجه 4 بر 3 از سد لبنیات ارژن فارس گذشت تا با 44 امتیاز جایگاه خود را بر سکوی سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال استحکام بخشد. برای تیم فولادماهان اصفهان در این بازی خانگی علی اصغر حسن‌زاده (2 گل)، محمد طاهری و مهدی جاوید گل زدند و گل‌های تیم ارژن نیز توسط بابک سهرابی (2 گل) و مرتضی کشاورز به ثمر رسید.

- نتایج دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* شرکت ملی و حفاری ایران 4 - گیتی پسند اصفهان 4

* راه ساری 3 - شهید منصوری قرچک 5

* شهرداری ساوه 2 - پرسپولیس تهران 2

* فولاد ماهان اصفهان 4 - لبنیات ارژن شیراز 3

* دبیری تبریز 3 - صبای قم 4

* گسترش فولاد تبریز 4 - فرش آرای مشهد یک

* میثاق تهران صفر - فیروز صفه اصفهان 8

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 50 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- گیتی پسند اصفهان 49 امتیاز

3- فولادماهان اصفهان 44 امتیاز

4- صبای قم 36 امتیاز

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13- راه ساری 12 امتیاز

14- دبیری تبریز 7 امتیاز