مدافع چلسی به پاریسن ژرمن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدافع 29 ساله در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر تنها در سه بازی برای چلسی به میدان رفته است. آخرین بازی او برای تیم "آندره ویلاس بواس" در جریان دیدار یک چهارم نهایی جام اتحادیه مقابل لیورپول که حدود 2 ماه پیش برگزار شد، بوده است.

"کارلو آنچلوتی"، سرمربی پاریسن ژرمن آلکس را از زمان حضورش در استمفورد بریج به خوبی می‌شناسد. او یکی از مهره‌های اصلی تیمی بود که دو فصل پیش با هدایت آنچلوتی لیگ برتر و جام حذفی انگلیس را از آن خود کرد.

آلکس در سال 2004 از سانتوس برزیل به چلسی پیوست و از آن سال تا 2007 به صورت قرضی در آیندهوون هلند بازی کرد. گفته می‌شود باشگاه فرانسوی او را با رقمی در حدود چهار میلیون پوند به خدمت گرفته است.

پاریسن ژرمن که چندی پیش "ماکسول"، مدافع برزیلی را از بارسلونا به خدمت گرفت مجموع خریدهای خود در این فصل را به رقم 129 میلیون دلار رساند.