به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مصلایی عصر جمعه در جلسه ارزیابی نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی طی چند سال گذشته در مسیر رشد و بالندگی حرکت کرده و با وجود تحریمهای بینالمللی به موفقیت خوبی رسیدهایم.
دبیر شورای همیاری و مشارکت مجتمع گاز پارس جنوبی با ارائه گزارشی از شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان هدف نشست افزود: ما با وجود مدت زمان کوتاهی که از تشکیل نظام پیشنهادها میگذرد، توانستهایم از میان 44 شرکت زیرمجموعه جزو هفت شرکت برتر شرکت ملی گاز قرار بگیریم.
مصلایی گفت: ما در همین حد خودمان را نگه نداشتهایم و از امروز قصد داریم خودمان را در سطح ملی هم محک بزنیم.
وی تصریح کرد: طبق آییننامه شرکت ملی گاز باید شورای مشارکت تشکیل میدادیم که اینکار انجام شد و به فضل خدا در ادامه نیز این روند تداوم خواهد داشت.
این مسئول افزود: به دلیل متفاوت بودن پالایشگاه ما و مجموعه پنج پالایشگاه و زیاد بودن حجم کار تصمیم گرفتیم در همه پالایشگاههای مجتمع، شورا را تشکیل بدهیم و ما در حال حاضر در هر پنج پالایشگاه شورای همیاری و مشارکت را داریم که زیر نظر مدیریت پالایشگاه است و شورای مرکزی هم داریم که زیر نظر مدیرعامل اداره میشود.
مصلایی از ثبت شش هزار و 617 پیشنهاد در سالهای 89 و 90 خبر داد و اضافه کرد: یکی از بهترین پیشنهادهای مطرح شده، حذف مینی شاتدان فازهای 2 و 3 بود که 60 میلیارد تومان برای ما صرفهجویی داشته است.
وی یادآور شد: برای موفقیت بیشتر باید از تمام توان و ظرفیت موجود به نحو مطلوب بهره ببریم و هیچ فرصتی را نباید هدر دهیم.
در این نشست تعدادی از کارکنان و مدیران مجتمع نیز در ارتباط با نقش شورای همیاری نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
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