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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

مصلایی خبر داد:

صرفه‌جویی 600 میلیارد ریالی در مجتمع گاز پارس جنوبی

صرفه‌جویی 600 میلیارد ریالی در مجتمع گاز پارس جنوبی

عسلویه - خبرگزاری مهر: دبیر شورای همیاری و مشارکت مجتمع گاز پارس جنوبی از صرفه‌جویی 600 میلیارد ریالی در مجتمع گاز پارس جنوبی توسط شورای مشارکت این مجتمع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مصلایی عصر جمعه در جلسه ارزیابی نظام پیشنهادهای مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: پارس جنوبی طی چند سال گذشته در مسیر رشد و بالندگی حرکت کرده و با وجود تحریم‌های بین‌المللی به موفقیت خوبی رسیده‌ایم.

دبیر شورای همیاری و مشارکت مجتمع گاز پارس جنوبی با ارائه گزارشی از شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان هدف نشست افزود: ما با وجود مدت زمان کوتاهی که از تشکیل نظام پیشنهادها می‌گذرد، توانسته‌ایم از میان 44 شرکت زیرمجموعه جزو هفت شرکت برتر شرکت ملی گاز قرار بگیریم.

مصلایی گفت: ما در همین حد خودمان را نگه نداشته‌ایم و از امروز قصد داریم خودمان را در سطح ملی هم محک بزنیم.

وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه شرکت ملی گاز باید شورای مشارکت تشکیل می‌دادیم که این‌کار انجام شد و به فضل خدا در ادامه نیز این روند تداوم خواهد داشت.

 این مسئول افزود: به دلیل متفاوت بودن پالایشگاه ما و مجموعه‌ پنج پالایشگاه و زیاد بودن حجم کار تصمیم گرفتیم در همه‌ پالایشگاه‌های مجتمع، شورا را تشکیل بدهیم و ما در حال حاضر در هر پنج پالایشگاه شورای همیاری و مشارکت را داریم که زیر نظر مدیریت پالایشگاه است و شورای مرکزی هم داریم که زیر نظر مدیرعامل اداره می‌شود.

مصلایی از ثبت شش هزار و 617 پیشنهاد در سال‌های 89 و 90 خبر داد و اضافه کرد: یکی از بهترین پیشنهادهای مطرح شده، حذف مینی شات‌دان فازهای 2 و 3 بود که 60 میلیارد تومان برای ما صرفه‌جویی داشته است.

وی یادآور شد: برای موفقیت بیشتر باید از تمام توان و ظرفیت موجود به نحو مطلوب بهره ببریم و هیچ فرصتی را نباید هدر دهیم.

در این نشست تعدادی از کارکنان و مدیران مجتمع نیز در ارتباط با نقش شورای همیاری نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

کد مطلب 1518348

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