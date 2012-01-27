250 میلیارد ریال برای ساماندهی امامزاده جعفر (ع) یزد هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی عصر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح جامع توسعه امامزاده جعفر (ع) یزد، هزینه اجرای کامل طرح را بیش از 250 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: نزدیک به 100 میلیارد ریال از این بودجه صرف آزاد سازی اراضی و بقیه صرف تبدیل این مکان مقدس به قطب زیارتی فرهنگی استان یزد می شود.

وی با اشاره به حضور بیش از 30 هزار زائر در یکی از مراسم های مذهبی این امامزاده ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح جامع توسعه امامزاده جعفر(ع) فضای مناسب و کافی برای برپایی مراسم مذهبی در این مکان مقدس فراهم شود.

حاتمی افزود: طرح جامع توسعه و ساماندهی امامزاده جعفر یزد شامل گسترش صحن های زیارتی این امامزاده به همراه فراهم آوردن امکانات رفاهی نظیر پارکینگ، کتابخانه، سالن آمفی تئاتر و فروشگاه محصولات فرهنگی است که مرحله اول عملیات آزاد سازی اراضی اطراف آن انجام می شود.

رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح جامع توسعه و ساماندهی امامزاده جعفر (ع) یزد، اجرای این طرح را در افزایش آرامش فکری و فراهم کردن فضای مناسب زیارتی بسیار مهم دانست و مشارکت خیران و دیگر نهادهای اجرایی استان را در این زمینه خواستار شد.

عبدالرضا عابد بر تبدیل این امامزاده به قطب فرهنگی تاکید و اظهار امیدواری کرد: با تکمیل طرح جامع توسعه و ساماندهی این امامزاده، فضا و امکانات رفاهی مناسب برای جذب بیشتر زائران به این مکان مقدس فراهم شود.

استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به ارتباط معنوی مردم استان با این امامزاده اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای این امامزاده برای جذب زائران، تاکنون بیشترین سرمایه گذاری از سوی واقفان و خیران در این امامزاده انجام شده است.

محمدرضا فلاح زاده از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار در سفر ریاست جمهور به استان یزد خبر داد و گفت: زمین های اطراف امامزاده با هماهنگی و همکاری شهرداری و شورای مسکن و شهرسازی آزاد سازی شده و در اختیار امامزاده قرار گرفته است.

در این مراسم سالن حضرت سید الشهدا آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) با اعتباری افزون بر 500 میلیون ریال با ظرفیت 180 نفر در زمینی به مساحت 250 متر مربع به بهره برداری رسید.

رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور همچنین به همراه جمعی از مسئولان اجرایی استان از بازارچه سنتی سرای خان کهنه، موقوفه 40 واحدی اداری تجاری موقوفه شمس الدینی، محل ساخت ساختمان پزشکان شفا، بیمارستان موقوفه گودرز، نمایندگی ایران خودرو وابسته به آستان مقدس امامزاده سید جعفر(ع) و دانشگاه بازدید کرد.

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عکس: مسعود ساکی