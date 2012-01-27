"جوکوویچ" به سختی از سد "ماری" گذشت و به فینال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دارنده چهار عنوان قهرمانی گرند اسلم در ماراتن تنیس که چهار ساعت و 50 دقیقه به طول انجامید در پایان موفق شد با نتیجه 3 بر 2 و با نتایج 6 بر 3، 3 بر 6، 6 بر 7، 6 بر یک و 7 بر 5 اندی ماری، مرد شماره چهار تنیس جهان را شکست دهد.

جوکوویچ بازی را بسیار خوب شروع کرد و در ست اول 6 بر 3 به پیروزی رسید اما ست دوم و سوم را به ماری واگذار کرد. با این وجود حریف بریتانیایی او نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند و جوکوویچ در حالی که 2 بر یک عقب بود در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید تا برای سومین بار پیاپی در فینال یک رقابت گرند اسلم به میدان برود.

جوکویچ باید یکشنبه در ورزشگاه "ملبورن پارک" رودرروی رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره دو تنیس جهان قرار بگیرد. نادال پیش از این در مرحله نیمه نهایی موفق شده بود "راجر فدرر" سوئیسی را شکست دهد.