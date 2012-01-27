به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان امروز جمعه در دیدار با مولداوی با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسید. در دیگر دیدار این مرحله تیم لیتوانی پس از اینکه با نتیجه تساوی بدون گل مقابل قزاقستان متوقف شد در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 3 از سد این تیم گذشت.

با این حساب تیم‌های ایران و لیتوانی روز یکشنبه برای کسب جایگاه پنجمی "جام دوستی" روسیه با یکدیگر در سنت پترزبورگ دیدار خواهند کرد. تیم زیر 19 سال ایران با هدایت اکبر محمدی در مرحله گروهی با نتیجه 3 بر صفر از سد لیتوانی گذشته بود.

مسابقات فوتبال جام دوستی روسیه با حضور 12 تیم زیر 21 سال از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه برگزار می‌شود که تیم کشورمان نیز با تیم زیر 19 سال در این رقابت‌ها شرکت کرده است. این رقابت‌ها از 19 تا 29 ژانویه 2012 (29 دی‌ماه تا 9 بهمن ماه 1390) در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.