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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بجنورد آغاز به کار کرد

بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بجنورد آغاز به کار کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: بخش استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در فرهنگسرای گلشن بجنورد آغاز به کار کرد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با مهر اظهارداشت: با آغاز به کار بخش استانی جشنواره از امروز یک  نمایش از خراسان جنوبی و سه نمایش از استان  تهران طی دو نوبت در ساعت های 17:30 و 19:30 در تالار گلشن به روی صحنه می رود.

حسین فرخنده افزود: بخش استانی این جشنواره به همراه نمایشگاه های جنبی آن شامل نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر، نمایشگاه عکس و کارگاههای آموزشی فن بیان،  تا دهم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر با 100 عنوان کتاب در حوزه تئاتر و متون نمایشی، نمایشگاه عکس شامل مجموعه عکسهای چهار نمایشی که در این جشنواره به روی صحنه خواهد رفت و کارگاه آموزش فن بیان و کارگردانی با مدرسی گلبرگ ابوترابیان از برنامه های جنبی بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خراسان شمالی است. 

یاد آورمی شود: بخش استانی این جشنواره با نمایش رؤیای تفتیده، کاری از هنرمندان خراسان جنوبی کار خود را آغاز کرد.

کد مطلب 1518361

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