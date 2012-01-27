بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بجنورد آغاز به کار کرد

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با مهر اظهارداشت: با آغاز به کار بخش استانی جشنواره از امروز یک نمایش از خراسان جنوبی و سه نمایش از استان تهران طی دو نوبت در ساعت های 17:30 و 19:30 در تالار گلشن به روی صحنه می رود.

حسین فرخنده افزود: بخش استانی این جشنواره به همراه نمایشگاه های جنبی آن شامل نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر، نمایشگاه عکس و کارگاههای آموزشی فن بیان، تا دهم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر با 100 عنوان کتاب در حوزه تئاتر و متون نمایشی، نمایشگاه عکس شامل مجموعه عکسهای چهار نمایشی که در این جشنواره به روی صحنه خواهد رفت و کارگاه آموزش فن بیان و کارگردانی با مدرسی گلبرگ ابوترابیان از برنامه های جنبی بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر در خراسان شمالی است.

یاد آورمی شود: بخش استانی این جشنواره با نمایش رؤیای تفتیده، کاری از هنرمندان خراسان جنوبی کار خود را آغاز کرد.