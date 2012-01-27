تظاهرات گسترده در دومین جمعه خشم / نظامیان قدرت را فورا واگذار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از تظاهرات گسترده مردم مصر در میدان التحریر قاهره خبر داد که خواستار تسریع در واگذاری قدرت از سوی نظامیان شدند.



این تظاهرات پس از نماز جمعه برگزار شد و طی آن تظاهرات کنندگان بار دیگر از شورای نظامی حاکم بر مصر خواستند قدرت را فورا به یک دولت غیر نظامی واگذار کند.



در تظاهرات گسترده امروز همچنین شعارهایی در ضرورت محاکمه حسنی مبارک و اعدام وی به سبب ارتکاب جنایات فراوان علیه مردم مصر سر داده شد.



این تظاهرات موسوم به دومین جمعه خشم بود که دو روز پس از تظاهرات 25 ژانویه برابر با اولین سالگرد آغاز انقلاب مردمی مصر برگزار می شود.



یک سال پیش در جمعه موسوم به جمعه خشم، نیروهای امنیتی رژیم حسنی مبارک که هنوز در قدرت بود، با یورش به تظاهرات کنندگان در میدان التحریر، شماری از آنها را کشته و یا زخمی کردند و به همین سبب تظاهرات کنندگان امروز در دومین جمعه خشم خواستار محاکمه عاملان این کشتار شدند.



ضرورت تسریع در انتقال قدرت از سوی نظامیان به غیرنظامیان، محاکمه قاتلان انقلابیون 25 ژانویه و پاکسازی نهادهای دولتی از وجود اعضای رژیم سرنگون شده مبارک از جمله خواسته های مردم مصر است که همچنان بر ضرورت تحقق آن تاکید می کنند.



خاطر نشان می شود بسیاری از جوانان انقلابی مصر از دو روز پیش به تحصن در میدان التحریر ادامه می دهند، هدف از این تحصن پیگیری خواسته های انقلاب 25 ژانویه اعلام شده است.