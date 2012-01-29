برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان قزوین جدی است

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کالای قاچاق از عواملی است که به تولیدات داخلی ضربه می زند و اشتغال پایدار و نیز رونق اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی افزود: در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عزم مسئولان برای مبارزه با این پدیده جدی است و با برنامه ریزی انجام شده درصددیم ضمن حمایت از تولیدات داخلی به اشتغال استان کمک شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از کشف ۲۲ فقره کارت سوخت مربوط به وسایل نقلیه از کارگران شاغل در جایگاههای سوخت،۵۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق، انواع اسباب بازی قاچاق هم خبر داد.

کشف 37 هزار لیتر سوخت قاچاق

کبیری ضمن تشریح فعالیتهای انجام شده توسط این سازمان در راستای مبازره با کالای قاچاق گفت: در بررسی تراکنش جایگاههای سوختگیری مشخص شد مقدار 37 هزار و 681 لیتر بنزین به ارزش 61 میلیارد و 197 میلیون و 800 هزار ریال به صورت عرضه خارج از شبکه توزیع شده که با تشکیل و تکمیل پرونده متخلفان موارد برای رسیدگی قضایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی از تشکیل پرونده تعزیراتی به ارزش۹۰ میلیون ریال در خصوص عرضه انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی قاچاق در استان در ماه گذشته خبر داد و گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب، عدم درج برچسب قیمت ، عرضه خارج از شبکه مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی اعلام کنند.

کبیری اظهارداشت: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و همچنین تشدید برخورد با تخلفات صنفی، ستاد خبری این سازمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش و شکایات مردمی است.

