به گزارش خبرنگار مهر، پونه ندایی که به طور تخصصی به ترجمه آثار ادبی کره جنوبی به فارسی مشغول است، حاصل 9 سفرش به این کشور را در قالب یک سفرنامه جامع با نام «سرزمین ققنوس» به رشته نگارش درآورد و این اثر به زودی توسط نشر امرود منتشر می‌شود.

«سرزمین ققنوس» همچون همه سفرنامه‌ها، گزارشی از سفرهای مولف آن به کشوری دیگر است که در آن به فرهنگ و نوع زندگی مردم کشور میزبان پرداخته است. در این کتاب شهرها و جزیره‌های مختلف کره جنوبی مدنظر قرار گرفته‌اند و فرصتی برای خواننده فراهم می‌کند تا با جزئیات بیشتری از جغرافیا، تاریخ، آداب و رسوم، فرهنگ، هنر، ادبیات، غذاها، لباس‌ها، تربیت و آموزش در دوره‌های مختلف تحصیلی و سنتی و ... این سرزمین آشنا شود.

این کتاب را می‌توان نخستین سفرنامه مفصل راجع به کرده دانست که به زبان فارسی و در 364 صفحه به صورت رنگی و مصور منتشر می‌شود.

از آنجا که مردم ایران چند سالی است از طریق فیلم‌ها و سریال‌ها با کره و مردمش آشنا شده‌اند انتظار می‌رود این کتاب بتواند باعث آشنایی بیشتر مردم با آن کشور شود.