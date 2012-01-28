  1. هنر
  2. سایر
۸ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۶

نخستین سفرنامه یک ایرانی به کره جنوبی منتشر می‌شود

نخستین سفرنامه یک ایرانی به کره جنوبی منتشر می‌شود

نخستین سفرنامه به کره جنوبی که توسط یک ایرانی نوشته شده است به زودی در کشور منتشر می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پونه ندایی که به طور تخصصی به ترجمه آثار ادبی کره جنوبی به فارسی مشغول است، حاصل 9 سفرش به این کشور را در قالب یک سفرنامه جامع با نام «سرزمین ققنوس» به رشته نگارش درآورد و این اثر به زودی توسط نشر امرود منتشر می‌شود.

«سرزمین ققنوس» همچون همه سفرنامه‌ها، گزارشی از سفرهای مولف آن به کشوری دیگر است که در آن به فرهنگ و نوع زندگی مردم کشور میزبان پرداخته است. در این کتاب شهرها و جزیره‌های مختلف کره جنوبی مدنظر قرار گرفته‌اند و فرصتی برای خواننده فراهم می‌کند تا با جزئیات بیشتری از جغرافیا، تاریخ، آداب و رسوم، فرهنگ، هنر، ادبیات، غذاها، لباس‌ها، تربیت و آموزش در دوره‌های مختلف تحصیلی و سنتی و ... این سرزمین آشنا شود.

این کتاب را می‌توان نخستین سفرنامه مفصل راجع به کرده دانست که به زبان فارسی و در 364 صفحه به صورت رنگی و مصور منتشر می‌شود.

از آنجا که مردم ایران چند سالی است از طریق فیلم‌ها و سریال‌ها با کره و مردمش آشنا شده‌اند انتظار می‌رود این کتاب بتواند باعث آشنایی بیشتر مردم با آن کشور شود.

کد مطلب 1518430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها