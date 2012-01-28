آثار تاریخی دهلران میزبان گردشگران/ سرانه 16 دقیقه ای مطالعه در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرانه مطالعه کتاب در استان 16 دقیقه است. به گفته مدیر کتابخانه های عمومی استان از 47 باب کتابخانه عمومی استان سه باب در روستاها فعال است.

مرتضی محمد زاده با بیان اینکه 26 هزار نفر در استان عضو کتابخانه های عمومی هستند، گفت: میانگین مراجعه ماهیانه اعضا به کتابخانه بیش از 48 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه به ازا هر 100 نفر از جمعیت باسواد 92 جلد کتاب در استان موجود است، افزود: تعداد کتابهای کتابخانه های استان 378 هزار جلد است.

اجرای طرح طناب زنی در مدارس ابتدایی استان

این روزها دانش آموزان پایه چهارم دبستان آموزش طناب زنی را در قالب طرح ملی می گذرانند. طرح ملی آموزش طناب زنی ویژه پایه چهارم ابتدایی همزمان با سراسر کشور در استان ایلام آغاز شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اهداف اجرای این طرح را کیفیت بخشی به زنگ ورزش، رفع مشکلات مربوط به فقر حرکتی و پیامدهای آن در دانش آموزان اعلام کرد و افزود: در این راستا 250 معلم ورزش در استان آموزش های لازم را فرا گرفته و 200 میلیون ریال برای تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز هزینه شده است.

معرفی یک آثار باستانی مهم در دهلران

تپه باستانی علی کش یکی از مهم ترین آثار باستانی است که با 10 هزار سال قدمت قابلیت ثبت در آثار جهانی را دارد. کارشناسان میراث فرهنگی استان می گویند این تپه به عنوان یکی از اولین مکان های زندگی بشر شناخته شده است.

کارشناسان میراث فرهنگی استان همچنین می گویند این تپه یکی از مهم ترین مکان های پیش از تاریخ بوده است. ب گفته رضایی کارشناس میراث فرهنگی این اثر تاریخی قابلیت ثبت در فهرست آثار جهانی را داراست.

ساخت بقعه متبرکه امامزاده سیده صورت بانو در ایلام به اتمام رسید

ساخت این بقعه از سال 89 در زمینی به مساحت 500 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال آغاز شد و بهمن ماه امسال نیز به پایان رسید.

امامزاده سیده صورت بانو اولین امامزاده بانو و دارای شجره در غرب کشور است که در روستای نگل شیروان واقع شده است. همچنین با حضور امام جمعه سرابله کلنگ احداث مسجد 14 معصوم روستای لرینی به زمین زده شد.

این مسجد با زیربنای 400 مترمربع و در دو طبقه ساخته می شود و برای احداث این مسجد 320 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

دیدار نماینده ولی فقیه استان با مدیران و کارکنان اوقاف و امور خیریه استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با مدیران و کارکنان اوقاف و امور خیریه استان خواستار تبیین جایگاه سنت حسنه وقف در جامعه شد.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی گفت: وقف یکی از ارزشمندترین و کارآمدترین برنامه های دین مقدس اسلام است که در رفع نیازمندی های اقتصادی جامعه نقش به سزایی دارد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع این سنت حسنه در دین مبین اسلام گفت: مسئولان باید در راستای ترویج این فرهنگ و بهره مندی جامعه اسلامی از آثار و برکات این صدقه جاریه تلاش مضاعفی کنند.

رشد موقوفات در استان ایلام

مدیرکل حج و اوقاف استان ایلام با اشاره به رشد درآمد موقوفات در سالجاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون میزان درآمد 14 موقوفه استان 170 میلیون ریال بوده است.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی بیان داشت: همچنین با اشاره به ثبت 30 مورد موقوفه جدید در سالجاری گفت: شاخص ترین این موقوفات 60 هزار مترمربع زمین زراعی در شهرستان آبدانان است.

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجر در شهرستان دهلران

در این نشست اعضا در خصوص برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر در این شهرستان بحث و تبادل نظر کردند. فرماندار دهلران گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری آئین های دهه مبرک فجر در این شهرستان اندیشیده شده است.

بهزاد علیزاده افزود: 11 کمیته برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر در شهرستان دهلرا ن تشکیل شده است. حجت الاسلام موسوی امام جمعه دهلران نیز در این جلسه دهه فجر را فرصت مناسبی برای بیان خدمات دولت به مردم عنوان کرد.

پیروزی تیم فوتبال فجر دهلران در رقابتهای فوتبال دسته سه کشور

تیم فوتبال فجر دهلران نماینده فوتبال استان در رقابت های فوتبال دسته سه کشور برابر ذوب فلزات همدان پیروز شد. رقابتها ی دور برگشت نیم فصل دوم لیگ دسته سه کشور روز گذشته با انجام یک دیدار بین تیم های فجر دهلران و ذوب فلزات همدان در ورزشگاه تختی شهرستان دهلران پیگیری شد.

در این دیدار تیم فجر با نتیجه یک بر صفر تیم میهمان را شکست داد. تیم فجر دهلران با 15 بازی و کسب 21 امتیاز در رده چهارم جدول این رقابتها قرار گرفته است.