سمنان به استان سبز تبدیل می شود/هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت ملی

علیرضا جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تاکنون جوشکاری چهار هزار و380 متر از خط لوله انتقال گاز به شهر بیارجمند با اجرای تعداد 365 سرجوش به اتمام رسیده است.



وی از مسیر سازی 40 کیلومتر از این پروژه خبرداد و اظهار داشت: 24 کیلومتر از مسیر خاکی حفاری شده و همچنین حفاری سنگی آن آغاز شده است.



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان تصریح کرد: پروژه گازرسانی به آخرین شهر فاقد گاز استان به نیمه راه نزدیک و پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده این شهر گازدار شود.



جراحی تاکید کرد: با انجام این پروژه صد در صد شهرها گازدار می شوند و جزء محدود استان های گاز دار می شویم.

وی افزود: هم اکنون بیش از 16و نیم کیلومتر از خط انتقال گاز و همچنین 4500 متر عملیات لوله گذاری شبکه شهری بیارجمند آخرین شهر فاقد گاز استان اجرا شده است.



برخورداری 18 شهر استان سمنان از گازطبیعی



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای تشکیل شرکت گاز تا قبل از دولت نهم یعنی پایان تیرماه 1384 تنها 13 شهر یعنی 96 درصد خانوارهای شهری از گاز برخوردار بودند افزود: در حا ل حاضر 18 شهر استان سمنان یعنی 99 درصد خانوارهای شهری از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.



جراحی با اشاره به اینکه در شهرستانهای سمنان، گرمسار، دامغان، مهدیشهر، میامی و آرادان به صورت 100 درصد و شهرستان شاهرود 98 درصد گاز رسانی شده است افزود: تعداد چهار شهر در طی خدمات دولت نهم و دهم گازدار شدند.



وی تصریح کرد :هم اکنون از مجموع 122 هزار و786 خانوار شهری استان سمنان 122 هزار و 74 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.



برخورداری 66 درصدی خانوارهای روستایی استان سمنان از گاز طبیعی



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان از برخورداری 66 درصد خانوارهای روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی خبر داد و گفت: 64 روستای استان سمنان در دولت نهم و هفت روستای این استان در دولت دهم از نعمت گاز برخوردار شدند.



جراحی تعداد خانوارهای روستایی که در دولت نهم و دهم گازدار شدند را به ترتیب 64 و هفت روستا عنوان کرد وگفت: در حال حاضر از 281 روستای استان سمنا ن 130 روستا از نعمت گاز برخوردارند .



وی تصریح کرد: تعداد روستاهای گازدار از زمان تشکیل شرکت گاز تا قبل از دولت نهم 59 روستا با تعداد13 هزارو265 خانوار از نعمت گاز برخوردار بوده اند.



اجرای 669 کیلومتر شبکه شهری و620 کیلومتر شبکه روستایی در دولتهای نهم و دهم



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در ادامه این گفتگو افزود: این میزان شبکه های اجرا شده برابر 33 درصد کل شبکه شهری و 49 درصدکل شبکه روستایی از گاز طبیعی است.



وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل شرکت گاز استان سمنان تا قبل از تشکیل دولت نهم یعنی پایان تیرماه سال 1384 فقط 1372 کیلومتر یعنی 67 درصد از مجموع دو هزار و40 کیلومتر شبکه شهری گاز طبیعی اجرا شده است گفت: در این مدت نیز 630کیلومتریعنی 50درصد از مجموع یکهزار و250 کیلومتر شبکه روستایی گاز طبیعی اجرا شده است.



وی از نصب 9هزار و772 انشعاب شهری در دولت نهم و ونصب پنج هزار و67 انشعاب شهری در دولت دهم خبرداد و افزود: در دولت نهم شش هزار و279 انشعاب روستایی و در دولت دهم سه هزار و660 انشعاب نصب شده است.



جراحی با اشاره به خدمات مطلوب و ارزنده دولت نهم ودهم گفت: از 158 هزارو177 اشتراک شهری در طی دولت نهم 30هزار و 315 اشتراک شهری یعنی 19 درصد و در دولت دهم 32 هزار و 223 اشتراک شهری یعنی 20 درصد پذیرش شده اند.



وی تصریح کرد: از 31 هزارو371 اشتراک روستایی پذیرش شده 10 هزارو 794 اشتراک در دولت نهم و هشت هزارو 265 اشتراک در دولت دهم پذیرش شده اند.



جراحی با بیان اینکه قبل از دولت نهم ودهم جایگاههای CNGتک منظوره وجود نداشته است گفت: در دولت نهم 10 و در دولت دهم تعداد هشت جایگاه در سطح استان بوجود آمده است.



وی همچنین با اشاره به این موضوع که قبل از دولت نهم هیچ جایگاه CNG دو منظوره در استان نبوده اظهار داشت طی دولت نهم ودهم 13 جایگاه دومنظوره در سطح استان ایجاد شده است.



سفرهای هیات دولت به استان سمنان هشت مصوبه به همراه داشت



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان تنها مصوبه دور اول سفر هئیت دولت به استان سمنان در بخش گاز را اجرای خط لوله 48 و42 اینچ انتقال گاز حد فاصل پارچین –سمنان-شاهرود-میامی-دشت شاد به طول 526 کیلومتر با اعتباری معادل شش هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: چهار مصوبه دور دوم سفر شامل گاز رسانی به شهرکها و نواحی صنعتی اولویت دار تا پایان سال 89، گاز رسانی به شهر میامی تاپایان سال 88، گاز رسانی به 30 روستای اولویت دار تا پایان سال 89 و گاز رسانی به شهر بیارجمند از طریق خط لوله انتقال گاز 56 اینچ نائن میامی در مجموع با اعتبار معادل 200 میلیارد ریال می باشند.



جراحی تصریح کرد: گازرسانی به شهر بیارجمند از خط 48 اینچ پارچین- سنگ بست در سال 90، گاز رسانی به 50 روستای اولویت دار در محدوده قانونی در سال 90 و خرید، اجاره و احداث ساختمان ها و پست های اداری و پست امدادی گاز در شهرهای گاز رسانی شده از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری و هیات دولت در بخش گاز استان سمنان است.



وی افزود: تمامی مصوبات سفر تا پایان سال 90 باید به اتمام برسد.



هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت ملی/ کاهش مصرف گاز در استان سمنان



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در این ادامه گفتگو ،از کاهش 52 درصدی مصرف گاز در این استان بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبرداد.



علیرضا جراحی افزود: در یک سال گذشته سرانه مصرف مشترکین خانگی از یک هزار و 515متر مکعب به 725 متر مکعب رسیده است.



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان درباره کاهش مصارف بخش تجاری نیز گفت: مصرف سرانه در این واحدها از دوهزار و351متر مکعب در سال با 45 درصد کاهش به یک هزار و303 متر مکعب رسیده است.



علیرضا جراحی کاهش مصارف اماکن دولتی را نیز 45 درصد اعلام و تصریح کرد: مصارف سالانه هشت هزار و631 متر مکعبی این واحد ها به چهار هزار و 715متر مکعب رسیده اما بخش صنعت استان سمنان کمترین صرفه جویی را داشته است.



وی همچنین افزود: معادل هشت درصد این رقم نشانگر هدفمندی مصرف انرژی است بطوری که متوسط سرانه مصرفی462 هزارو 298 متر مکعب در بخش صنعت یعنی معادل 61 برابر مصارف خانگی، تجاری و دولتی است.



جراحی قانون هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان یک ضرورت ملی برای اصلاح مصرف انرژی دانست وگفت: از آفت های مهم این قانون طرح مسائل و شبهات غیر کارشناسانه است.



مشترکین گاز طبیعی غرامت ناشی از فوت و یا نقص عضو دریافت می کنند



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اینکه بر اساس قرار داد منعقده فی مابین شرکت ملی گاز ایران و شرکت سهامی بیمه ایران از اول بهمن ماه سال 1388 کلیه مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث مرتبط با گاز طبیعی بیمه هستند گفت: مشترکین محترم در صورت ایراد خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی می توانند با اخذ نظریه کارشناسی سازمان آتش نشانی، پزشکی قانونی و کارشناسان ایمنی شرکت های گاز استانی و ارائه مدارک مثبته به بیمه ایران از مزایای بیمه مشترکین گاز طبیعی بهره مند شوند.



جراحی با تشریح اقدامات تکمیلی این طرح به منظور بهره مندی از خدمات ارزنده تر مشترکین گاز طبیعی از ابتدای سالجاری افزود: از ابتدای امسال از هرمشترک خانگی روستایی ماهیانه مبلغ 250 ریال و از هر مشترک خانگی شهری مبلغ 500 ریال از طریق صورتحساب گازبهای مصرفی دریافت و براین اساس میزان پرداخت غرامت ناشی از فوت و یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم هر نفر در هرحادثه مرتبط با گاز طبیعی 181 میلیون ریال خواهد بود.



وی همچنین گفت: پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر تا سقف 350 میلیون ریال و جبران خسارت های مالی به ازای هر واحد مسکونی و مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا سقف 250 میلیون ریال تعیین و قابل پرداخت است.



جراحی تصریح کرد: در این صورت حادثه دیدگان می بایستی حداکثر ظرف 10 روز پس از وقوع حادثه با تکمیل مراحل کارشناسی برای دریافت مزایا به بیمه ایران معرفی شوند.



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان گفت:85 درصد مشترکین گاز طبیعی این استان دارای مصارف متعارف بوده و تنها 15 درصد مشترکین مصارف خارج از الگوی مصرف داشته اند.



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گفتگو از عصمت سالار